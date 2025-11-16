الأنبا ميخائيل يتأمل: «نريد أن نرى يسوع» في نهضة مارجرجس بالتبين

ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، كلمة روحية خلال نهضة الشهيد العظيم مارجرجس بكنيسته بالتبين، بحضور الآباء الكهنة والشمامسة والخدام وشعب الكنيسة.

نهضة مارجرجس بالتبين

وتأمل نيافته في قول الإنجيل بحسب معلمنا يوحنا (يو ١٢: ٢١):

«يَا سَيِّدُ، نُرِيدُ أَنْ نَرَى يَسُوعَ»

ودارت كلمة نيافته الروحية حول ثلاثة محاور رئيسية:

أولًا: نعرفه..

أوضح نيافة الأنبا ميخائيل أن معرفة السيد المسيح ليست معرفة فكرية فقط، بل خبرة يومية يعيشها المؤمن في صلاته وقراءته للكتاب المقدس، مشيرًا إلى أن علاقة الإنسان بالمسيح هي الأساس الذي تُبنى عليه الحياة الروحية.

ثانيًا: تطهير القلب…

وتحدث نيافته عن أن اشتياق رؤية المسيح يستلزم قلبًا نقيًا، وأن نقاوة الداخل تنعكس على حياة الإنسان وتصرفاته، مؤكدًا أن سرّ القوة الروحية يبدأ من الداخل، حيث يعمل روح الله في القلب المتضع.

ثالثًا: هل نحن نشتاق إلى الملكوت؟

تساءل نيافته: هل ما زال شوق الملكوت حيًا في قلوبنا؟ وهل ننظر إلى حياتنا على الأرض كرحلة مؤقتة نحو الأبدية؟ وأكد أن انتظار الملكوت يجعل الإنسان ثابتًا في الإيمان ومجاهدًا في طريق التوبة.

واختُتمت الكلمة برفع الصلوات من أجل سلام الكنيسة، ومن أجل أن يمنح الله شعبها قلبًا طاهرًا يرى به مجد المسيح.