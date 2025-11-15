متسابق يدخل في نوبة بكاء بدولة التلاوة "بلغوني متأخر".. فيديو

دخل المتسابق يوسف عبد العزيز، في نوبة بكاء خلال برنامج دولة التلاوة وأثناء تقييم لجنة التحكيم له.

وقال يوسف عبد العزيز أثناء بكائه "اتأخروا عليا في الرد ومكنتش موجود أصلا وقولت خلاص أنا بره فأنا مبسوط إني موجود النهاردة".

وعلق الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، على قراءة المتسابق يوسف قائلا "الشيخ أمتعني جدا وصعب علي لجنة التحكيم".

وقال الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف "لوحظ عنده كلمة "إنا نخاف" الغنة اللي فيها جاءت زائدة 3 حركات.

وتتكون لجنة التحكيم في برنامج دولة التلاوة من مجموعة من القامات الدينية والعلمية المرموقة في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

القارئ الشيخ طه النعماني.