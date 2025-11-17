قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم
نيجيريا تخسر.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لملحق كأس العالم 2026
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 17 نوفمبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 17 نوفمبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

سيكون اليوم يومًا رائعًا بالنسبة لك. سينتهي أي سوء تفاهم مع الأشقاء. ستُحل أخطاء الماضي، مما يجعل اليوم يومًا أفضل لمواليد برج الحمل. ستشهد نموًا في عملك. سيساعدك أحد المعارف المقربين على تحقيق أهدافك. 

برج الثور وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 

ستكون الظروف في صالحك، وسيُحقق لك عملك الدؤوب أرباحًا متزايدة. من المرجح أن تتاح لك فرص عديدة لتحقيق مكاسب مالية. قد تُخطط لرحلة مع أصدقائك. ستكون مشغولًا بمهام مهمة في العمل، قد يتلقى الباحثون عن نقل أخبارًا سارة بشأن تعيينهم في مكان عملهم المفضل. ستشعر بالحماس في عملك. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 

إذا كنت تحضر مقابلة عمل اليوم، فمن المرجح أن يتم اختيارك. قبل بدء مشروع جديد، استشر خبيرًا لضمان سير العمل بسلاسة، قد يفكر أصحاب المكتبات في افتتاح فرع جديد ستكون حياتك الزوجية متناغمة، وستوجهك نصائح عائلتك في اتخاذ القرارات. انتبه لصحتك اليوم.

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 

 المرجح أن تنجح في مساعيك التجارية، سيتحسن وضعك المالي، وستحافظ على راحتك المادية، قد تستفيد من ممتلكاتك القديمة إذا كنت مسافرًا للعمل، فاطلب البركات من كبار السن لرحلة ناجحة. قد يحصل زوجك/زوجتك على فرصة عمل جيدة. 

برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 

قد تغامر بمشروع جانبي ذي مكاسب محتملة. قد يصل المهتمون بالسياسة إلى مناصب عليا. ستتعزز علاقاتك الأسرية. سيقودك بدء عمل جديد إلى النجاح، قد تساعد زوجتك/زوجك على بدء مشروع جديد. 

برج العذراء وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 

إذا كنت تستثمر في مشروع كبير، فاطلب النصيحة من شخص ذي خبرة أولًا، قد تُحقق الاستثمارات مكاسب كبيرة. قد تُقدم على رحلة دينية، مع الاهتمام بصحتك. ستُتاح لك فرص لتغيير عملك، اتخذ قرارات حذرة في شؤونك العائلية، حافظ على سرية بعض الأمور وتجنب العناد. قد تكون التعاملات التجارية مع جهات اتصال جديدة مربحة. 

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 

قد تضطر اليوم إلى تحمل مسؤولية كبيرة. ستتاح لك فرص مالية، وسيتحسن وضعك المالي. قد تُضفي تجارب الأطفال الممتعة إشراقة على يومك. سيحظى طلاب الهندسة بفرص للتقدم. 

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

ستقضي وقتًا مع عائلتك بعد فترة طويلة. ستُحرز تقدمًا في المهام المُعلّقة. ستكون حياتك المنزلية هادئة. سيتلقى طلاب الدبلوم توجيهات مهمة من كبار السن. لتجنب الاحتيال الإلكتروني، استشر فريقًا موثوقًا به، سيُعزز تناول العشاء مع شريكك علاقتك. 

برج القوس وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 

سيُكلَّل جهدك اليوم بالنجاح، وقد يُؤدِّي إلى مكافآت مالية أو إنجازات مهنية جديدة، قد يشهد الطلاب نقطة تحوّل في مسيرتهم الأكاديمية، وسترتفع سمعتهم واحترامهم.

برج الجدي وحظك اليوم  الإثنين 17 نوفمبر 2025  

تجنب المبالغة في رد فعلك على أخطاء أحبائك الصغيرة. ثقتك بنفسك عالية، لكن التواضع سيُبقيك متزنًا. ابتعد عن الجدالات غير الضرورية، وركّز على الإنتاجية. 

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 

ستتحسّن حياتك الزوجية بفضل التفاهم المتبادل. سيُشيد أفراد عائلتك بجهودك. سيُحفّز الطلاب على الدراسة. قد تحدث تغييرات إيجابية في عملك. قد تُسدّد القروض اليوم، ستخفّ مخاوفك، وستشعر براحة بال.

برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 

 تجنب الإفراط في الأكل واعتنِ بصحتك، سيزدهر عملك، وستزداد مصادر دخلك. ستتقدم المهام المعلقة ستُنجز الخطط بنجاح. قد تسافر إلى مكان خلاب مع أشقائك، قد تحدث لقاءات غير متوقعة مع أقارب أو أصدقاء.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل برج الجوزاء برج الدلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

تريزيجيه

في الأهلي مش بنام.. تريزيجيه يفجر مفاجآت حول سوبر الزمالك ورحيل بنشرقي

ترشيحاتنا

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد