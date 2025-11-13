قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
تحليل أبعاد "الوقت" الأربعة في عظة البابا تواضروس
برج الثور.. حظك اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025: اهتم بصحتك مع زيادة ثروتك

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم  الخميس 13 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

شارك المزيد من اللحظات مع شريك حياتك. ابحث عن المزيد من الفرص لإظهار إمكاناتك المهنية. مع ازدياد الثروة، عليك الاهتمام بصحتك

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

يُفضل حبيبك أن تكون رومانسيًا ومعبّرًا اليوم، ستُنعش علاقة بعيدة المدى كانت على وشك الانفصال. يُمكن للمتزوجين أيضًا التفكير في إنجاب طفل اليوم، فالوقت مناسب..

توقعات برج الثور صحيًا

قد تُصاب بمشاكل تنفسية طفيفة في بداية اليوم. يُنصح من يعانون من مشاكل مرتبطة بالربو بتجنب الأماكن الخارجية المُغبرة، قد يُصاب الرياضيون والرياضيات أثناء اللعب. قد تُعاني بعض النساء من مشاكل نسائية أو صداع نصفي قد يُؤثر على حياتهن اليومية. قد يُعاني الأطفال من مشاكل في صحة الفم..

توقعات برج الثور مهنيًا

سيُتاح للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والإعلام، والقطاع الأكاديمي، والضيافة، والهندسة المعمارية، والسيارات، والميكانيكا فرصٌ لإثبات جدارتهم. سيُطلب من متخصصي المبيعات والتسويق العمل لساعات إضافية. قد يواجه التجار مشاكل تتعلق بالتراخيص، ويجب عليهم تسويتها. 

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

تجنّب الطرق المختصرة المحفوفة بالمخاطر، واتبع أساليب موثوقة. إذا طُلب منك قيادة مهمة صغيرة، فاقبل تعلم مهارات جديدة. دوّن ملاحظات لتتبع التقدم والالتزام بالمواعيد النهائية، نهجك الدقيق سيكسب احترامًا كبيرًا، وسيمنحك تقدمًا ثابتًا في الأسابيع القادمة، مع توفير الوقت من خلال التخطيط اليومي .

برج الثور حظك اليوم توقعات الابراج

نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول وليد رمضان

شعبة الاتصالات: مصر تعتمد على الضرائب في أكثر من 80% من موازنتها العامة

وزير الثقافة

وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي بوتقة للإبداع والفنون قوة ناعمة مؤثرة

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

