«مثلث الحب» يسجّل عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس السبت، العرض العالمي الأول لفيلم «مثلث الحب» للمخرجة آلاء محمود، وذلك ضمن قسم العروض الخاصة بالدورة الـ46 من المهرجان، وسط حضور لافت لصنّاع العمل والضيوف والمهتمين بالسينما.

وكان الفيلم قد حقق نفادًا كاملًا للتذاكر (Sold Out) قبل العرض بيوم، ما عكس حجم الاهتمام الذي صاحب مشاركته منذ الإعلان عن وجوده في برنامج المهرجان وإطلاق تريلره الرسمي.

وحضر العرض العالمي الأول أبطال وكاست الفيلم إلى جانب شخصيات بارزة في صناعة السينما، من بينهم المخرج كريم الشناوي، والفنانة دياموند بو عبود، ومروان مسلماني، والفنان شريف حافظ، وإلهام عبد البديع، بالإضافة إلى حضور فني وإعلامي كبير.

ويُعد «مثلث الحب» من المشروعات السينمائية الاستثنائية التي امتد العمل عليها لما يقرب من عشر سنوات، منذ بدء التصوير عام 2016 وحتى انتهاء مرحلة المونتاج مطلع العام الجاري.

وقدّم الفيلم معالجة إنسانية تمزج بين الحب والفقد والذاكرة، مستعرضًا لحظات مؤثرة من رحلة الدكتورة مها الشناوي خلال مواجهتها مرض السرطان، إلى جانب مشاهد وثّقت العلاقة الإنسانية بين المخرجة آلاء محمود وابنها مصطفى.

وكان التريلر الرسمي، الذي أُطلق قبل أيام من العرض، قد كشف عن أجواء بصرية وشعورية صادقة تعكس جوهر الفيلم وعمقه الإنساني.

الفيلم من إخراج آلاء محمود، موسيقى تصويرية تامر كروان، هندسة صوت أحمد جابر، مونتاج آلاء محمود وعالية إبراهيم.

وجاء العرض العالمي الأول للفيلم ضمن برنامج المهرجان الذي سلّط الضوء على تجارب سينمائية تحمل رؤى فنية خاصة وصادقة.