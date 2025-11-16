مساعد الرئيس الروسي: تأجيل القمة المقررة بين بوتين وترامب.. والاتصالات مستمرة

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، أنه تم تأجيل القمة الروسية - الأمريكية المقررة في بودابست.

وقال أوشاكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية : "لقد تأجل اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لبعض الوقت، والاتصالات مستمرة في هذا الصدد".

وأكد أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أنكوريج تعد وسيلة جيدة لتحقيق تسوية سلمية.

وأضاف: "نتحدث بشكل استباقي حول التسوية الأوكرانية، بناءً على التفاهم الذي تم التوصل إليه في أنكوريج، نعتقد أن هذا هو بالفعل المسار الصحيح لتحقيق تسوية سلمية".

يذكر أنه في 16 أكتوبر الماضي صرح الرئيس الأمريكي ترامب بعد المكالمة الهاتفية مع الرئيس الروسي، بأنهما اتفقا على الاجتماع في بودابست قريبا، وتم تأجيل القمة لاحقا.

