مايا دياب: خيانة أصالة كانت من أصعب لحظات حياتي
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
أخبار العالم

الأنروا: 300 ألف طالب غزاوي بحاجة لدعم نفسي واجتماعي عاجل

خيم النازحين بقطاع غزة
خيم النازحين بقطاع غزة
الديب أبوعلي

شاركت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أعمال الدورة (110) للجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة في الأراضي العربية المحتلة، والتي تنظمها الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، مؤكدة أن الاجتماع ينعقد في مرحلة "بالغة الأهمية" وسط تصاعد غير مسبوق للعنف والتحديات التي تهدد قدرة الوكالة على أداء رسالتها.

يشارك في أعمال الدورة بجانب فلسطين وجامعة الدول العربية، كل من: جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأسيكو)، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة(الألسكو)، اتحاد إذاعات الدول العربية، وزارة التربية والتعليم المصرية، اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، إذاعة فلسطين- صوت مصر.

وأشار الدكتور عباس سبيحي خبير المناهج وممثل الأونروا - خلال كلمة وجهت للأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلي الدول المانحة والمضيفة - إلى أن الأزمة الحالية، التي تصاعدت منذ الأول من أكتوبر 2023، قد أدت إلى تهجير وعنف، مما شكل تحدياً غير مسبوق أمام تقديم الخدمات الأساسية للإغاثة والصحة والتعليم.

​سلطت الوكالة الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه نظامها التعليمي، خاصة في قطاع غزة، حيث أشارت التقديرات إلى أن 80% من الطلاب (ما يزيد عن 300 ألف طالب) باتوا بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي عاجل نتيجة الصدمات النفسية التي تعرضوا لها.

​كما أشارت الكلمة إلى الاعتداءات المتكررة على المنشآت التعليمية وعمليات الاقتحام التي تعيق العمل، وحاجة المدرسين والطلاب على حد سواء للدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدة ​استمرار الوكالة في تنفيذ برامج التعليم الطارئ واستخدام طرق مبتكرة (مثل التعليم عن بُعد) لضمان استمرارية العملية التعليمية.

و​شددت الأونروا على أن دعم اللاجئين الفلسطينيين ليس مجرد عمل إنساني أو قانوني، بل هو "واجب أخلاقي وسياسي" يقع على عاتق المجتمع الدولي لضمان استمرار قدرة الوكالة على أداء رسالتها النبيلة.

​ودعت الوكالة إلى ​تعزيز الدعم السياسي والمالي لضمان استدامة الخدمات الحيوية، والوفاء بالالتزامات التعاقدية لتمكين فرقها من الاستمرار بمهنية عالية ومرونة ملحوظة.

وعبرت الأونروا عن خالص امتنانها لموقف جامعة الدول العربية والدول المضيفة، وفي مقدمتها الأردن، لوفائها بـ "أعلى معايير النزاهة الإنسانية"، مؤكدة أن هذا الدعم يبعث “رسالة واضحة للعالم بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى حية”.

ودعت الكلمة إلى حوارات مثمرة تؤدي إلى تعزيز الدعم والتضامن، وحفظ الحق الثابت للاجئين الفلسطينيين في التعليم والحياة الكريمة، بما يعكس قيم العدالة والإنسانية.

