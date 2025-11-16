منتخب الجماز الفني للناشئين والناشئات يشارك ببطولة العالم بالفلبين

أعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، قائمة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات بطولة العالم للجمباز الفني ناشئين وناشئات، خلال الفترة من 20 وحتى 24 نوفمبر الجاري بالفلبين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للجمباز كل من:

الناشئين: مازن علي - سليمان فراج - عبد الله بركة

الناشئات: لارا سليمان - خديجة مظهر - مليكة أحمد

وخاض المنتخب الوطني للناشئين والناشئات استعدادات قوية من أجل المشاركة في بطولة العالم، والتي من المتوقع أن تشهد مستويات تنافسية مرتفعة ومشاركات واسعة من مختلف دول العالم.

وكان لاعبو المنتخب الوطني قد توجوا بالعديد من الميداليات خلال مشاركتهم في بطولة البحر المتوسط والتي استضافتها العاصمة التركية إسطنبول خلال الفترة من 3 وحتى 7 أكتوبر الماضي.