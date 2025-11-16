المشدد 7 سنوات وغرامة 100 الف جنيه لسائق بتهمة الإتجار بالمخدرات

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق، وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الكوكايين المخدر وحيازة مسدس دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه، بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية

وقد أحالت النيابة العامة المتهم:- "فتحي ع ف م" السن: - ٣٧ سنة - سائق - ومقيم في فريد شوقي متفرع من شارع اسكو - بهتيم - ثاني شبرا الخيمة، في الجناية رقم ٩٨٤٢ لسنة ۲۰۲٥ جنايات قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٢٦٩ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٤/٧ / ٢٠٢٥بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (كوكايين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز (مسدس) محدث صوت مخالفا للشروط والإجراءات المقررة قانوناً.