قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد جمال الدين: ميناء شرق بورسعيد أول ميناء للحاويات بإفريقيا والثالث عالميا
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 7 سنوات وغرامة 100 الف جنيه لسائق بتهمة الإتجار بالمخدرات

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق، وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الكوكايين المخدر وحيازة مسدس دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه، بمحافظة القليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية

وقد أحالت النيابة العامة المتهم:- "فتحي ع ف م" السن: - ٣٧ سنة - سائق - ومقيم في فريد شوقي متفرع من شارع اسكو - بهتيم - ثاني شبرا الخيمة، في الجناية رقم ٩٨٤٢ لسنة ۲۰۲٥ جنايات قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٢٦٩ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٤/٧ / ٢٠٢٥بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (كوكايين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز (مسدس) محدث صوت مخالفا للشروط والإجراءات المقررة قانوناً.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

دخول قافلة بيت الزكاة الـ12 إلى أهالينا في غزة لإنقاذهم من البرد القارص

أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقد منطقة وعظ أسيوط لمتابعة الأداء الدعوي وتعزيز تأثيره المجتمعي

أمين البحوث الإسلامية يتفقد وعظ أسيوط لمتابعة الأداء الدعوي وتأثيره المجتمعي

وكيل الأزهر يلتقي وزير الشؤون الدينية بماليزيا لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي التعليم والدعوة

وكيل الأزهر يناقش مع وزير الشؤون الدينية بماليزيا التعاون في التعليم والدعوة

بالصور

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد