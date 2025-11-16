هاري كين يكشف مفتاح الفوز بالكرة الذهبية

يدرك هاري كين، مهاجم إنجلترا وبايرن ميونيخ، جيدا أن آماله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم تتوقف على عدد الألقاب التي يمكن أن يحصل عليها هذا الموسم، رغم إنه على المستوى الفردي يحرز أهدافا بسرعة مذهلة هذا الموسم.



ويستمتع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بأفضل موسم في مسيرته حيث سجل 23 هدفًا في 17 مباراة مع بايرن، الذي لم يهزم ويتصدر ترتيب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.



كما سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات مع منتخب إنجلترا، وسجل هدفين في فوز إنجلترا 5-0 على لاتفيا في أكتوبر الماضي، وهو ما ضمن لها مكانها في نهائيات كأس العالم العام المقبل.



وقال كين عندما سئل عن إمكانية التنافس على أعلى جائزة فردية في كرة القدم: "يمكنني تسجيل 100 هدف هذا الموسم، ولكن إذا لم أفز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم، فمن المحتمل أنني لن أفوز بجائزة الكرة الذهبية".

وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على إيرلينج هالاند، وكذلك على أي لاعب آخر، يجب أن تفوز بتلك الألقاب الكبرى".



وتابع: "نحن في حالة ممتازة في بايرن ميونيخ، وهذا ربما يزيد من حظوظي والأمر نفسه ينطبق على إنجلترا، آمل، إذا سارت الأمور في صالحي مع النادي والمنتخب، فسأكون بالتأكيد ضمن المرشحين للفوز بجائزة مثل الكرة الذهبية".



وواصل: "تمثيل بلدك هو أعظم شرف، وعندما تسعى لبناء ثقافة وعقلية الفوز، فأنت بحاجة إلى اللاعبين قدر الإمكان، كل لحظة مهمة".



وأتم: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، داخل الملعب وخارجه، كما ترون في هذا المعسكر، تعرض مارك جويهي لإصابة طفيفة، لكنه لا يزال يرغب في التواجد مع المجموعة والاجتماعات والتعلم مما نحاول القيام به، أعتقد بالتأكيد أن الفريق في مكان جيد حقًا مع بداية العام الجديد."