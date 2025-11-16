قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستجدات الأوضاع في غزة: أصوات انفجارات متتالية .. ومستوطنون يقتحمون بلدات بالضفة
وضع مسئول شركة بترول حكومية على قوائم المنع والتحفظ على الأموال
أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم
أخبار السيارات | إرشادات هامة للحفاظ على رديتر السيارة .. مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026 الجديدة
خلال افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي
إحالة مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس هـ تك عرض مريضة على السرير.. خاص
بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج.. تفاصيل
الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب
الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور
المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025
في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني
هاري كين يكشف مفتاح الفوز بالكرة الذهبية

مجدي سلامة

يدرك هاري كين، مهاجم إنجلترا وبايرن ميونيخ، جيدا أن آماله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم تتوقف على عدد الألقاب التي يمكن أن يحصل عليها هذا الموسم، رغم إنه على المستوى الفردي يحرز أهدافا بسرعة مذهلة هذا الموسم.


ويستمتع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بأفضل موسم في مسيرته حيث سجل 23 هدفًا في 17 مباراة مع بايرن، الذي لم يهزم ويتصدر ترتيب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.


كما سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات مع منتخب إنجلترا، وسجل هدفين في فوز إنجلترا 5-0 على لاتفيا في أكتوبر الماضي، وهو ما ضمن لها مكانها في نهائيات كأس العالم العام المقبل.


وقال كين عندما سئل عن إمكانية التنافس على أعلى جائزة فردية في كرة القدم: "يمكنني تسجيل 100 هدف هذا الموسم، ولكن إذا لم أفز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم، فمن المحتمل أنني لن أفوز بجائزة الكرة الذهبية".
وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على إيرلينج هالاند، وكذلك على أي لاعب آخر، يجب أن تفوز بتلك الألقاب الكبرى".


وتابع: "نحن في حالة ممتازة في بايرن ميونيخ، وهذا ربما يزيد من حظوظي والأمر نفسه ينطبق على إنجلترا، آمل، إذا سارت الأمور في صالحي مع النادي والمنتخب، فسأكون بالتأكيد ضمن المرشحين للفوز بجائزة مثل الكرة الذهبية".


وواصل: "تمثيل بلدك هو أعظم شرف، وعندما تسعى لبناء ثقافة وعقلية الفوز، فأنت بحاجة إلى اللاعبين قدر الإمكان، كل لحظة مهمة".


وأتم: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، داخل الملعب وخارجه، كما ترون في هذا المعسكر، تعرض مارك جويهي لإصابة طفيفة، لكنه لا يزال يرغب في التواجد مع المجموعة والاجتماعات والتعلم مما نحاول القيام به، أعتقد بالتأكيد أن الفريق في مكان جيد حقًا مع بداية العام الجديد."

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

الوزير يستعرض بالتفاصيل استراتيجية تطوير النقل البحري خلال افتتاح محطات جديدة بشرق بورسعيد

ما الذي ينظمه قانون الخدمة المدنية بشأن ترحيل الإجازات والمقابل النقدي؟

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا أكاديميا كندي بريطاني لبحث التعاون المشترك

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني

تزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النواب

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

