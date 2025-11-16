المؤتمر: افتتاح المحطات البحرية يعكس حجم التطوير في البنية التحتية للموانئ المصرية

قال القبطان وليد جوده، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لعدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ميناء شرق بورسعيد، يمثل خطوة وطنية كبرى تعكس حجم التطوير غير المسبوق في البنية التحتية للموانئ المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الدولة تسابق الزمن لترسيخ دورها المحوري في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأشار جوده إلى أن ما تحقق داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج رؤية واعية وإرادة سياسية صلبة، نجحت في تحويل التحديات التي واجهت المشروع منذ عام 2015 إلى فرص واعدة، مستندة إلى موقع جغرافي استثنائي يجعل من مصر بوابة رئيسية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأضاف أن امتلاك بنية نقل ولوجستيات متكاملة يضع مصر في صدارة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات في مجال الموانئ والصناعات الثقيلة والخدمات البحرية.

وأكد الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة أن دعوة الرئيس لمواصلة العمل والبناء تأتي انعكاسًا واضحًا لمرحلة جديدة من توسيع الشراكات الدولية وزيادة القدرة التنافسية للموانئ الوطنية، خاصة مع ما يشهده القطاع من طفرة في السكك الحديدية والطرق والطاقة، مشددًا على أن وعي الشعب المصري ودعمه للدولة يظل هو الرصيد الحقيقي لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة، وعبور التحديات نحو مستقبل آمن مزدهر للأجيال المقبلة.