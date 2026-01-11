التعادل 1-1 يحسم مواجهة ليفانتي وإسبانيول بالدوري الإسباني

الأحد 11/يناير/2026 - 07:24 م 1/11/2026 7:24:29 PM

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي ليفانتي وإسبانيول، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني.

جاءت متوسط المستوى بين الفريقين وسط خطورة متوسطة من جانب ليفانتي على مرمى إسبانيول.

وافتتح إسبانيول التسجيل عن طريق كارلوس روميرو ف بالدقيقة 53، وتعادل إيكير لوسادا في الدقيقة 55 لصالح ليفانتي.

وبتلك النتيجة رفع ليفانتي رصيده للنقطة 14 ليحتل المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع إسبانيول رصيده للنقطة ليحتل المركز الخامس.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي ليفانتي وإسبانيول التشكيل الأساسي لمواجهتهما ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ليفانتي كالتالي:

حراسة المرمى: رايان

خط الدفاع: لا فوينتي - مورينو - بامبين - تولجان

خط الوسط: مارتينيز - أرياجا - ألفاريز

خط الهجوم: توندو - لوسادا - روميرو

وجاء تشكيل إسبانيول كالتالي:

حراسة المرمى: دميتروفيتش

خط الدفاع: الهلالي - كاليرو - كابريرا - روميرو

خط الوسط: كاريراس - اكسبوسيتو - جونزاليس - دولان

خط الهجوم: كيكي - ميلا



