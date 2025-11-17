قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العلماء هم بناة السلام.. ورشة بمتحف شرم الشيخ

محمد الاسكندرانى

نظم متحف شرم الشيخ ورشة “العلماء هم بناة السلام” احتفالًا باليوم العالمي للعلوم، بالإضافة إلى نشر الوعي الأثري.


جاء ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، بهدف تعريف الأطفال بدور العلم في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

ورشة العلماء هم بناة السلام في متحف شرم الشيخ


أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة تضمنت مجموعة من الأنشطة التعليمية، والفنية التي استلهمت من إنجازات العلماء المصريين القدماء في مجالات الطب والهندسة والفلك والطاقة، حيث تعرف الأطفال على العالم المصري إمحوتب كنموذج للعالم الذي جمع بين العلم والبناء وخدمة الإنسانية.


وشارك الأطفال في تصميم “مدينة السلام” التي تجسد دور العلم في بناء مستقبل أفضل، من خلال تنفيذ نماذج مصغرة مثل مستشفى السلام، محطة للطاقة الشمسية، مرصد لمتابعة النجوم، ومنازل آمنة وحدائق للعب، مستخدمين مواد بسيطة .


وأكدت إدارة المتحف أن الهدف من الورشة هو غرس قيم السلام، والعمل الجماعي، واحترام العلم والعلماء في نفوس الأطفال، وربط التراث العلمي المصري القديم بالقيم الإنسانية المعاصرة.

يذكر أن المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.


ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.
 

