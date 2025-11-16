تامر عزام: الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رائد الإعمار والتنمية في الاتحاد الإفريقي

أكد الوزير المفوض تامر عزام، منسق البرامج بمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو رائد الإعمار والتنمية في الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن المركز هو وكالة إفريقية متخصصة معنية بدعم الدول التي كان بها صراعات ونزاعات لدعمها لعدم العودة للفوضى مرة أخرى.

وقال تامر عازم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن اسبوع إعادة الإعمار يعمل على توعية الاتحاد الأفريقي بأهمية العمل على دعم إعادة الإعمار للدول الأفريقية المتضررة من النزاعات.

وتابع منسق البرامج بمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، أن المركز يعمل على التعاون مع الدول الأفريقية، ودعمها بشكل كامل.