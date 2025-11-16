قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملات لفرض الانضباط في حدائق الأهرام .. محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. دليل شامل
القوات المسلحة السودانية: الخطر الأكبر علينا هو السلاح المهرب للدعم السريع
مريم توزاني مخرجة فيلم زنقة مالقة: ماريا كانت رافضة لتقديم المشاهد الحميمية فى البداية
أحمد موسى: ما كشفته حماس يثبت تورط الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة
موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط
تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
برلمان

تامر الحبال: استضافة القاهرة لأسبوع الإعمار تأكيد جديد على أن مصر أصبحت مركز قيادة التنمية في أفريقيا

تامر الحبال
تامر الحبال
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن انعقاد النسخة الخامسة من أسبوع الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودورها المتنامي في صياغة مسار التنمية الشاملة داخل القارة الأفريقية.

وأوضح الحبال في تصريحات صحفية أن استضافة القاهرة لهذا الحدث القاري تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتبرهن على أن مصر أصبحت قاطرة حقيقية لجهود الاستقرار وإعادة البناء في أفريقيا، مشيرًا إلى أن أسبوع الإعمار لم يعد مجرد فعالية دورية، بل منصة تستند إليها الدول الأفريقية في وضع خطط التعافي بعد النزاعات وتعزيز مؤسساتها الوطنية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات الأسبوع حملت رؤية واضحة وحاسمة تجاه مستقبل القارة، حيث أكد الرئيس أن التنمية المستدامة هي السلاح الأكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب والفقر وكل أشكال عدم الاستقرار، وهو ما يعكس إدراكًا مصريًا عميقًا لطبيعة التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية.

وأضاف الحبال أن مصر لم تكتفِ بالتأكيدات السياسية، بل ترجمت مواقفها إلى مبادرات فعلية وبرامج تدريبية ومشروعات تطوير عبر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، الذي بات أحد أهم الأذرع التنفيذية في دعم الدول الخارجة من النزاعات، موضحًا أن هذا الدور يعزز ثقة الدول الأفريقية في قدرة القاهرة على قيادة ملفات السلم والتنمية.

وأكد أن حديث الرئيس عن مسؤولية مصر التاريخية تجاه الأشقاء الأفارقة يعكس حجم الثقة الممنوحة للقاهرة داخل منظومة العمل القاري، لافتًا إلى أن مصر أصبحت بمثابة العاصمة الأفريقية لاتخاذ القرار التنموي في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تغيرات متسارعة تتطلب تعاونًا أوسع وتنسيقًا متواصلًا بين الدول.

تامر الحبال حزب مستقبل وطن الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية إعادة الإعمار والتنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

