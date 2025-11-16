تامر الحبال: استضافة القاهرة لأسبوع الإعمار تأكيد جديد على أن مصر أصبحت مركز قيادة التنمية في أفريقيا

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن انعقاد النسخة الخامسة من أسبوع الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودورها المتنامي في صياغة مسار التنمية الشاملة داخل القارة الأفريقية.

وأوضح الحبال في تصريحات صحفية أن استضافة القاهرة لهذا الحدث القاري تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتبرهن على أن مصر أصبحت قاطرة حقيقية لجهود الاستقرار وإعادة البناء في أفريقيا، مشيرًا إلى أن أسبوع الإعمار لم يعد مجرد فعالية دورية، بل منصة تستند إليها الدول الأفريقية في وضع خطط التعافي بعد النزاعات وتعزيز مؤسساتها الوطنية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات الأسبوع حملت رؤية واضحة وحاسمة تجاه مستقبل القارة، حيث أكد الرئيس أن التنمية المستدامة هي السلاح الأكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب والفقر وكل أشكال عدم الاستقرار، وهو ما يعكس إدراكًا مصريًا عميقًا لطبيعة التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية.

وأضاف الحبال أن مصر لم تكتفِ بالتأكيدات السياسية، بل ترجمت مواقفها إلى مبادرات فعلية وبرامج تدريبية ومشروعات تطوير عبر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، الذي بات أحد أهم الأذرع التنفيذية في دعم الدول الخارجة من النزاعات، موضحًا أن هذا الدور يعزز ثقة الدول الأفريقية في قدرة القاهرة على قيادة ملفات السلم والتنمية.

وأكد أن حديث الرئيس عن مسؤولية مصر التاريخية تجاه الأشقاء الأفارقة يعكس حجم الثقة الممنوحة للقاهرة داخل منظومة العمل القاري، لافتًا إلى أن مصر أصبحت بمثابة العاصمة الأفريقية لاتخاذ القرار التنموي في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تغيرات متسارعة تتطلب تعاونًا أوسع وتنسيقًا متواصلًا بين الدول.