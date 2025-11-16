قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: لما حد كان يتريق على لبسي ويقول فلاح كنت بدخل الحمام أعيط
مقـ.تل طفل وفتاة جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة
أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية
رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يتفقد 4 محطات تزامنا مع الاستعداد لموسم الشتاء

رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يتفقد 4 محطات كبرى تزامناً مع الاستعداد لموسم الشتاء
رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يتفقد 4 محطات كبرى تزامناً مع الاستعداد لموسم الشتاء
علا محمد

تفقد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عدداً من المحطات الكبرى لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية المنظومة خلال موسم الأمطار

وشملت الجولة التفقدية كلاً من: محطة عين شمس، السلام الحلزونيه ،محطة رفع القلج، محطة الخصوص الجديدة، الإدارة العامة للسلام والمرج، حيث أوضح المهندس عادل حسن أن محطة رفع عين شمس تعد من المحطات الرئيسية بالمحافظة، وتبلغ طاقتها التصميمية 750 ألف م³/يوم، فيما تعمل بطاقة فعلية 500 ألف م³/يوم، وتخدم المحطة مناطق: "عين شمس – المطرية – السلام – المرج – ألف مسكن – عزبة النخل – شيراتون – سراي القبة – مصر الجديدة – مدينة نصر – وبعض مناطق المقطم".

وأكد رئيس الصرف الصحي بالقاهرة أن محطة رفع القلج تُعد من أكبر محطات الرفع بالمشروع العام لمحافظة القاهرة، حيث تُقدر طاقتها التصميمية بـ3 مليون م³/يوم، وتعمل بطاقة فعلية 2.5 مليون م³/يوم، وتستقبل المحطة المياه من محطة الخصوص الجديدة والمناطق المجاورة، وتخدم مناطق: "قرية القلج – محطات ومناطق المرج – وبعض مناطق القليوبية"، وتمثل نقطة أساسية لخدمة 60% من سكان القاهرة.

وأشار المهندس عادل حسن إلى أن محطة الخصوص تبلغ طاقتها التصميمية 3.375 مليون م³/يوم، بينما تعمل بطاقة فعلية 1.9 مليون م³/يوم، وتخدم المحطة مناطق: مجمع المطرية – مجمع البترول – مدينة الخصوص، إضافة إلى استقبال كميات من المياه الواردة من محطة الأميرية.ومحطه السلام الحلزونيه بطاقه تصميميه مليون م3/يوم بينما الفعلية 550الف م3/يوم وتخدم مدينه نصر وقباء ومنطقة جمال عبد الناصر والمرج وكفر ابو صير وبعض الروافع الصغري بالمرج ومحطه رفع عين شمس

وخلال الجولة، تفقد المهندس عادل حسن، الإدارة العامة للسلام والمرج، والتي تضم أكبر أطوال شبكات على مستوى الشركة بإجمالي 1030 كم طولي، إلى جانب 20 محطة رفع، وتخدم شبكات ومحطات هذه المنطقة أحياء: المرج – السلام أول – السلام ثان، نظرًا لاتساع نطاقها وكثافتها السكانية.

شدد رئيس الصرف الصحي بالقاهرة على أهمية رفع كفاءة المحطات والشبكات خلال موسم الشتاء ، وتعزيز الجاهزية  الفنية وأعمال التطهير للشبكات والمجمعات ومتابعة التشغيل والصيانة لضمان استدامة وشدد على الالتزام بكافه مهام السلامه والصحه المهنيه وتقديم الخدمة الجيده   لجميع المواطنين.

المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي رئيس الصرف الصحي محطة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

تريزيجيه

في الأهلي مش بنام.. تريزيجيه يفجر مفاجآت حول سوبر الزمالك ورحيل بنشرقي

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

بنات عين شمس تطلق ندوة "مساواة الإعاقة والإتاحة التعليمية" ضمن مبادرة "تمكين" لتعزيز دمج الطلاب ذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

استمرار تكليف 350 معلما حاصلا على دبلومة الأمن القومي بوظيفة مدير مدرسة

زيارة وزيرة التضامن بنك ناصر

وزيرة التضامن تزور المقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي .. وتتفقد سير العمل

بالصور

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

فيديو

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد