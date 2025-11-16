رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يتفقد 4 محطات تزامنا مع الاستعداد لموسم الشتاء

تفقد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عدداً من المحطات الكبرى لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية المنظومة خلال موسم الأمطار

وشملت الجولة التفقدية كلاً من: محطة عين شمس، السلام الحلزونيه ،محطة رفع القلج، محطة الخصوص الجديدة، الإدارة العامة للسلام والمرج، حيث أوضح المهندس عادل حسن أن محطة رفع عين شمس تعد من المحطات الرئيسية بالمحافظة، وتبلغ طاقتها التصميمية 750 ألف م³/يوم، فيما تعمل بطاقة فعلية 500 ألف م³/يوم، وتخدم المحطة مناطق: "عين شمس – المطرية – السلام – المرج – ألف مسكن – عزبة النخل – شيراتون – سراي القبة – مصر الجديدة – مدينة نصر – وبعض مناطق المقطم".

وأكد رئيس الصرف الصحي بالقاهرة أن محطة رفع القلج تُعد من أكبر محطات الرفع بالمشروع العام لمحافظة القاهرة، حيث تُقدر طاقتها التصميمية بـ3 مليون م³/يوم، وتعمل بطاقة فعلية 2.5 مليون م³/يوم، وتستقبل المحطة المياه من محطة الخصوص الجديدة والمناطق المجاورة، وتخدم مناطق: "قرية القلج – محطات ومناطق المرج – وبعض مناطق القليوبية"، وتمثل نقطة أساسية لخدمة 60% من سكان القاهرة.

وأشار المهندس عادل حسن إلى أن محطة الخصوص تبلغ طاقتها التصميمية 3.375 مليون م³/يوم، بينما تعمل بطاقة فعلية 1.9 مليون م³/يوم، وتخدم المحطة مناطق: مجمع المطرية – مجمع البترول – مدينة الخصوص، إضافة إلى استقبال كميات من المياه الواردة من محطة الأميرية.ومحطه السلام الحلزونيه بطاقه تصميميه مليون م3/يوم بينما الفعلية 550الف م3/يوم وتخدم مدينه نصر وقباء ومنطقة جمال عبد الناصر والمرج وكفر ابو صير وبعض الروافع الصغري بالمرج ومحطه رفع عين شمس

وخلال الجولة، تفقد المهندس عادل حسن، الإدارة العامة للسلام والمرج، والتي تضم أكبر أطوال شبكات على مستوى الشركة بإجمالي 1030 كم طولي، إلى جانب 20 محطة رفع، وتخدم شبكات ومحطات هذه المنطقة أحياء: المرج – السلام أول – السلام ثان، نظرًا لاتساع نطاقها وكثافتها السكانية.

شدد رئيس الصرف الصحي بالقاهرة على أهمية رفع كفاءة المحطات والشبكات خلال موسم الشتاء ، وتعزيز الجاهزية الفنية وأعمال التطهير للشبكات والمجمعات ومتابعة التشغيل والصيانة لضمان استدامة وشدد على الالتزام بكافه مهام السلامه والصحه المهنيه وتقديم الخدمة الجيده لجميع المواطنين.