اتهامات من داخل حماس تكشف صراعا ماليا كبيرا

قال الإعلامي أحمد موسى إن الاتهامات التي خرجت مؤخرًا من داخل حركة حماس في تركيا ضد جماعة الإخوان تكشف بحسب تعبيره حجم الفساد والتجاوزات المالية داخل التنظيم.

وأوضح أن ما تناولته الحركة يشير إلى تورط عناصر إخوانية في الاستيلاء على أكثر من نصف مليار دولار من التبرعات التي كانت موجهة إلى غزة.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، شدد موسى على أن ما أعلنته حماس اليوم يثبت صحة ما كان يكشفه منذ سنوات حول انخراط الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن الوقائع الحالية تشبه ما تم ضبطه في منازل بعض أعضاء الجماعة سابقًا.

وأضاف أن المصريين أصبحوا أكثر وعيًا بحقيقة الإخوان ورفضهم، مؤكدًا أن محاولات تحسين صورتهم لم تعد تجد صدى لدى الشارع، في إشارة إلى ردود الفعل الكبيرة التي أثارها منشور سليم العوا بعد إشادته بالرئيس السيسي.

واختتم موسى بتأكيد أن الجماعة لا تمت بصلة للدين أو الجهاد، وأن هدفها المستمر كان على حد وصفه السعي للسلطة وتوظيف الدين لخدمة مصالحها.