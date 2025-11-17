ياسمين العبد: تجاوزت مرحلة المراهقة وأتعلم الموازنة بين فني وحياتي الشخصية

كشفت الفنانة الشابة ياسمين العبد، أنها لم تعد تشعر بأنها في مرحلة المراهقة التقليدية، مؤكدةً أن التجارب التي مرت بها في حياتها وعملها الفني علمتها الكثير ودفعتها للنضج بشكل أسرع، مشيرة إلى أنها تسعى حالياً لتحقيق توازن صحي بين مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية.

واضافت الفنانة الشابة ياسمين العبد، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "dmc"، أن : "مش بحس اني في سن المراهقة بتاع 15 أو 16 سنة، حاسة إن إحنا في حتة تانية دلوقتي".

وأضافت الفنانة الشابة ياسمين العبد، أن التجارب المتعددة التي خاضتها ساهمت في تطوير شخصيتها بشكل كبير، قائلة: "مريت بتجارب كتيرة علمتني حاجات كتيرة جداً، فحاسة إني تطورت كـ 'ستريت سمارتس'، وبقيت أعرف أتعامل في المواقف إزاي، وبقيت واثقة من نفسي شوية أكتر".

وأكدت الفنانة الشابة ياسمين العبد، أنها تحاول اتخاذ القرارات الصحيحة حتى لا تندم على شيء في المستقبل، مع إدراكها أنها سترتكب أخطاءً وستتعلم منها.

وأشارت الفنانة الشابة ياسمين العبد، إلى أنها بدأت تولي اهتماماً أكبر لحياتها الشخصية، على عكس السابق حيث كان تركيزها منصباً بالكامل على العمل.

وتابعت الفنانة الشابة ياسمين العبد، أن : "دلوقتي بقى فيه اهتمام أكتر شوية بحياتي الشخصية، إني أعيش برضه سني، وأبقى واخدة بالي من أهلي ومن نفسي".