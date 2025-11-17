قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: كنت أبكي في الحمّام.. وفيديوهات مصطفى محمود والفقي غيّرت عقليتي
مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم
نيجيريا تخسر.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لملحق كأس العالم 2026
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين العبد: تجاوزت مرحلة المراهقة وأتعلم الموازنة بين فني وحياتي الشخصية

ياسمين العبد
ياسمين العبد

كشفت الفنانة الشابة ياسمين العبد، أنها لم تعد تشعر بأنها في مرحلة المراهقة التقليدية، مؤكدةً أن التجارب التي مرت بها في حياتها وعملها الفني علمتها الكثير ودفعتها للنضج بشكل أسرع، مشيرة إلى أنها تسعى حالياً لتحقيق توازن صحي بين مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية. 

واضافت الفنانة الشابة ياسمين العبد، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "dmc"، أن : "مش بحس اني في سن المراهقة بتاع 15 أو 16 سنة، حاسة إن إحنا في حتة تانية دلوقتي". 

وأضافت الفنانة الشابة ياسمين العبد، أن التجارب المتعددة التي خاضتها ساهمت في تطوير شخصيتها بشكل كبير، قائلة: "مريت بتجارب كتيرة علمتني حاجات كتيرة جداً، فحاسة إني تطورت كـ 'ستريت سمارتس'،  وبقيت أعرف أتعامل في المواقف إزاي، وبقيت واثقة من نفسي شوية أكتر". 

وأكدت الفنانة الشابة ياسمين العبد، أنها تحاول اتخاذ القرارات الصحيحة حتى لا تندم على شيء في المستقبل، مع إدراكها أنها سترتكب أخطاءً وستتعلم منها.

وأشارت الفنانة الشابة ياسمين العبد، إلى أنها بدأت تولي اهتماماً أكبر لحياتها الشخصية، على عكس السابق حيث كان تركيزها منصباً بالكامل على العمل.

 وتابعت الفنانة الشابة ياسمين العبد، أن : "دلوقتي بقى فيه اهتمام أكتر شوية بحياتي الشخصية، إني أعيش برضه سني، وأبقى واخدة بالي من أهلي ومن نفسي". 

ياسمين العبد إسعاد يونس صاحبة السعادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

ترشيحاتنا

عمرو وهبة

عمرو وهبة يحتفل بنجاح عرض “القضية اللي هي” ويعلن مدّ حفلات المسرحية لثلاثة أيام إضافية

أبطال وصناع الفيلم

استقبال حافل لفيلم كلب ساكن بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تامر حسني

تامر حسني يشيد بكريستيانو رونالدو: راجل خارق وقصته تستحق المتابعة

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد