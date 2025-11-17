قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهه اليوم الاثنين 17-11-2025

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 17-11-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 2.5 إلى 6 جنيهًا للكيلو

البطاطس 4 من 9 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 11.5 جنيه للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 9.5 جنيهات للكيلو

الكوسة من 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 4 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 4 إلي 8 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 6 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 20 إلى 24 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو

البامية من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهات للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيه للواحدة

أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 7 إلي 17 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 65 الي 75 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 7 إلى 17 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 8 إلى 18 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 15 إلى 27 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 34 إلى 54 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 22 إلى 24 جنيهًا للكيلو

