شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
الخطيب: نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية
150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة
قافلة زاد العزة الـ 74 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزيرة البيئة ومحافظ شمال سيناء يشهدان توقيع بروتوكول تعاون في الإدارة المستدامة للمخلفات
أخبار البلد

رئيس جامعة المنصورة: قافلة "جسور الخير 23" تجسد توجيهات القيادة السياسية لخدمة المناطق الحدودية

رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر
أ ش أ

أكد رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، أن إطلاق قافلة الخير الـ23 يأتي ترجمة مباشرة لدور الجامعة في دعم المحافظات الحدودية وتلبية احتياجات أهالينا في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وشدد خاطر - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة (الأولي) بالتليفزيون المصري - على أن القافلة تعد نموذجًا متكاملًا للجهود الطبية والمجتمعية واللوجيستية التي تتبناها الجامعة لخدمة المجتمع.


وأوضح أن الجامعة وضعت خطة شاملة لضمان وصول الخدمات إلى مناطق حلايب وشلاتين وأبورماد ؛ وذلك بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر والقيادات التنفيذية على مستوى الدولة..مشيرا إلى أن القافلة تضم 48 عضوًا من هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كليات الطب والتمريض والطب البيطري والزراعة ، حيث تواجدوا منذ بداية الأسبوع ولمدة أسبوع كامل لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، من بينها الجهاز الهضمي والقلب والعيون إضافة إلى تخصصات دقيقة أخرى.


وقال : "إن القافلة تشمل إجراء عمليات صغرى للحالات المستحقة، مع تحويل الحالات الكبرى إلى مستشفيات جامعة المنصورة إلى جانب صرف الأدوية مجانًا، كما تقدم أنشطة ثقافية ورياضية إضافة إلى توزيع أكثر من 20 طنًا من المواد الغذائية على الأهالي، بما يجعلها قافلة خدمية متكاملة تلبي احتياجات السكان في تلك المناطق".


وتأتي قافلة "جسور الخير 23" في إطار حرص جامعة المنصورة على دعم المناطق الحدودية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع الجمهورية.
 

