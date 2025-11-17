قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

جدعنة المصريين.. أهالي المنوفية يجمعون 14.5 مليون جنيه لإنقاذ حياة معلم| القصة الكاملة

احمد خاطر
احمد خاطر
مروة فاضل

تمكن أهالي محافظة المنوفية من جمع ما يقرب من 14 مليون ونصف تكلفة عملية إجراء عملية زراعة رئتين لأحد أهالي قرية كفر عشما بمركز الشهداء. 

القصة الكاملة 

أكدت حملة إنقاذ حياة أحمد خاطر، أنه تم جمع تبرعات وصلت إلي ما يقرب من 14 مليون ونصف لإجراء عملية زراعة رئتين.

وتابعت الحملة، أنهم مستمرون في جمع المبلغ المطلوب لبدء رحلة العلاج وزراعة رئتين في مستشفى كليفلاند كلينك – أبوظبي بتكلفة ٢٠ مليون جنيه.

تليف رئوى 

ويعاني أحمد خاطر من تليف رئوي متقدم وفشل في التنفس، ويعيش على جهاز أكسجين ٢٤ ساعة، ويحتاج الي إجراء عملية في الخارج.

وتم فتح حسابات للتبرع من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدته لإجراء العملية وزراعة الرئتين.

رسالة شكر 

ووجه مجدي خاطر شقيق احمد خاطر رسالة شكر لكل أهل الخير وبيت مال المسلمين وكل اللي ساعدوا في المرحلة الأولى من الحملة،واللي كان هدفها تجميع تكلفة العملية

واكد ان المبلغ تم جمعه بالكامل بفضل أهل مركز الشهداء والقرى المحيطة،وتم بدا المرحلة الثانية بدأت وهي الخاصة بـ تكاليف العلاج والإقامة في أبوظبي. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية زراعة رئتين الشهداء

