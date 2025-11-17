قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
صاحب أشهر شنب في مصر.. "هلالي" السينما يثير الجدل بطرده من المهرجانات والعزاءات
الزوجة الشابة تروي صدمة ليلة هـ تك عرضها على سرير مستشفى عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على سائق ميكروباص دهس شخصا بالقاهرة

القبض على سائق ميكروباص دهس شخص بالقاهرة
القبض على سائق ميكروباص دهس شخص بالقاهرة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق بالقاهرة لقيامه بالإصطدام بشخص أثناء عبوره للطريق مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومتوفى بأحد الطرق بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (مزارع - مقيم بمحافظة أسيوط) الطريق إصطدمت به سيارة ميكروباص مجهولة نتج عنها إصابته التى أودت بحياته ولاذ قائدها بالهرب ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "بدون تراخيص" المُتسببة فى الواقعة، وقائدها (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

الأجهزة الأمنية ضبط سائق سائق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد