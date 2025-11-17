القبض على سائق ميكروباص دهس شخصا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق بالقاهرة لقيامه بالإصطدام بشخص أثناء عبوره للطريق مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومتوفى بأحد الطرق بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (مزارع - مقيم بمحافظة أسيوط) الطريق إصطدمت به سيارة ميكروباص مجهولة نتج عنها إصابته التى أودت بحياته ولاذ قائدها بالهرب ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "بدون تراخيص" المُتسببة فى الواقعة، وقائدها (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.