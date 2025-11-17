القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طالب بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على هاتف محمول وسماعة لاسلكية من طالب يحمل جنسية إحدى الدول بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (طالب – مقيم بدائرة القسم – يحمل جنسية إحدى الدول) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام (3 أشخاص "يحملون جنسية إحد ى الدول") بإفتعال مشاجرة معه والإستيلاء منه على هاتفه المحمول وسماعة لاسلكية ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول والسماعة اللاسلكية المستولى عليهما بمسكن أحدهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.