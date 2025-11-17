بتصميم شفاف .. إطلاق هاتف Nothing Phone (3a) Lite الاقتصادي

لم تكشف شركة Nothing أخيرًا عن موعد إطلاق هاتف Nothing Phone (3a) Lite في الهند . وكانت الشركة قد كشفت رسميًا عن هاتف Nothing Phone (3a) Lite عالميًا قبل أسبوعين، وبعد حوالي شهر، سيصل أرخص هاتف ذكي من Nothing إلى الهند.

مواصفات هاتف Nothing Phone (3a) Lite

أكدت الشركة أن هاتف Nothing Phone (3a) Lite سيُعلن عنه في الهند في 27 نوفمبر 2025 الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند القياسي. كما يؤكد الإعلان التشويقي توفره على منصة Flipkart، وهي منصة تجزئة إلكترونية شهيرة في المنطقة

على الجانب الآخر قد طُرح هاتف Nothing Phone (3a) Lite لأول مرة في المملكة المتحدة وأوروبا قرب نهاية الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تبقى ميزاته مطابقة للنسخة الهندية.

هاتف Nothing Phone (3a) Lite



هاتف Nothing Phone (3a) Lite



لم يُعلن عن تصميم هاتف (3a) Lite في السوق الهندية، حيث عاد الزجاج الخلفي الشفاف المزود بإضاءة LED Glyph. يحتوي الجزء الخلفي أيضًا على كاميرا ثلاثية، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة للغاية، وكاميرا ماكرو. كما يوفر مساحة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 2 تيرابايت، مع دعم شريحتي اتصال 5G و يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل و 2 ميجابكسل (ماكرو)، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

في الوقت نفسه، تتميز الواجهة الأمامية بشاشة AMOLED طويلة بقياس 6.77 بوصة بدقة FHD+، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتعتيم PWM بتردد 2160 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 3000 شمعة.

أما من الداخل، فيأتي الهاتف مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 7300 Pro SoC، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت. ويعمل هذا الطراز ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 33 واط.