إنقاذ مريض بكسر خطير في العمود الفقري بعد جراحة دقيقة داخل مستشفى جراحات مرسى علم

في خطوة تُضاف إلى سلسلة النجاحات الطبية بالبحر الأحمر، أعلنت مستشفى جراحات مرسى علم عن إتمام عملية دقيقة للعمود الفقري، شملت تثبيتًا جراحيًا لكسر مضاعف بالفقرة الثانية كان يسبب ضغطًا مباشرًا على الحبل الشوكي، ما جعل الحالة في وضع بالغ الخطورة قبل التدخل.

تدخل جراحي عالي الدقة

وجرت العملية تحت الإشراف المباشر للدكتور السيد خطاب، مدير المستشفى، وبمشاركة فريق طبي متخصص ترأسه الدكتور محمد عبدالعزيز، استشاري المخ والأعصاب والمسؤول عن الإجراء الجراحي. وتمكن الفريق من التعامل مع الكسر المعقد باستخدام تقنيات دقيقة تهدف إلى رفع الضغط عن الحبل الشوكي وإعادة الاستقرار للعمود الفقري.

استقرار الحالة ومتابعة مكثفة

وأكدت المستشفى أن حالة المريض أصبحت مستقرة بعد الجراحة، حيث يخضع الآن للمتابعة داخل وحدة العناية المركزة لضمان تحقيق أفضل استجابة علاجية ومراقبة أي تطورات محتملة.

ويُعد هذا النجاح إنجازًا طبيًا جديدًا يُعزز من مكانة مستشفى جراحات مرسى علم كمركز قادر على التعامل مع الحالات الحرجة وجراحات العمود الفقري المعقدة داخل المنطقة.