قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى
زوجة تنهي حياة زوجها بالكهرباء وتساعد عشيقها على الهرب.. قصة صادمة
مدبولي: السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسكندرية: حملات رقابية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية ومواعيد العمل الرسمية

الإسكندرية .. حملات رقابية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية ومواعيد العمل الرسمية
الإسكندرية .. حملات رقابية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية ومواعيد العمل الرسمية
أ ش أ

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات رقابية موسعة للتفتيش على المحال العامة والأسواق العشوائية والصيدليات ، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية ومواعيد العمل الرسمية ورفع الإشغالات، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بفرض الانضباط والحفاظ على الصحة العامة.


واستهدفت حملة مركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع مديرية التموين، مدينة برج العرب القديم و قريتي" بهيج وأبوصير"، وأسفرت عن تحرير محضرين من إدارة مكتب السلامة والصحة المهنية وإنذارين لمخالفة قانون العمل ومحضري عدم إعلان عن الأسعار ومحضري عدم حمل شهادة صحية ، وقامت إدارة التفتيش على الأغذية بالإدارة الصحية بأخذ عينات من المأكولات لفحصها وبيان مدى صلاحيتها، والتنبيه على 4 محلات لتقنين الأوضاع من قبل إدارة رخص المحلات، والتأكيد على المنشآت بوضع صناديق للمخلفات أمام المحلات، والتوعية بضرورة ترشيد استهلاك مياة الشرب ، وتحصيل إجمالي مبلغ 3800 جنيه غرامات فورية لوضع إشغالات بالأرصفة وحرم الطريق العام ، وإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية لتحقيق السيولة المرورية وفتح الطرق أمام حركة سير المارة والسيارات.


ونفذ حي أول المنتزة حملة بعدة مناطق رئيسية بدائرة الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات وكافة المخالفات، والحد من تجاوزات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية على أرصفة المارة والرد على كافة الشكاوى الواردة وإزالة أسبابها ، وتم التحفظ على 216 حالة إشغال متنوع ، وتحصيل مبلغ 6 آلاف جنيه جنيه غرامات فورية من المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية ترشيدا لاستهلاك الكهرباء. 


ووجه حي ثان المنتزة ، حملة مكثفة ، لمتابعة تطبيق التوقيتات الخاصة بمواعيد المحال العامة بكل حزم و تخفيف الأحمال ترشيدا لاستهلاك الطاقة ، وأسفرت الحملة عن تغريم المحال المخالفة بقيمة 2000 جنيه وتوجيه إنذارين.


وأغلق حي غرب 3 منشآت مخالفة وفرض غرامات بقيمة 3 آلاف جنيه، بينما حصل حي وسط غرامات فورية بقيمة 13 ألف جنيه من منشآت متعددة النشاط لمخالفة مواعيد العمل المحددة.

الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات رقابية موسعة الأسواق العشوائية متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية مواعيد العمل الرسمية رفع الإشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

ترشيحاتنا

دينا الشربيني

القصة كاملة.. مروة صبري هاجمت دينا الشربيني واعتذرت.. ومايا دياب أبرز الداعمين

توم كروز

توم كروز يحصل على جائزة أوسكار فخرية عن مجمل أعماله

عبد المنعم إبراهيم

في ذكراه.. قصة مأساة عبد المنعم إبراهيم بعد وفاة زوجته

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد