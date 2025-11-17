الإسكندرية .. حملات رقابية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية ومواعيد العمل الرسمية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات رقابية موسعة للتفتيش على المحال العامة والأسواق العشوائية والصيدليات ، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية ومواعيد العمل الرسمية ورفع الإشغالات، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بفرض الانضباط والحفاظ على الصحة العامة.



واستهدفت حملة مركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع مديرية التموين، مدينة برج العرب القديم و قريتي" بهيج وأبوصير"، وأسفرت عن تحرير محضرين من إدارة مكتب السلامة والصحة المهنية وإنذارين لمخالفة قانون العمل ومحضري عدم إعلان عن الأسعار ومحضري عدم حمل شهادة صحية ، وقامت إدارة التفتيش على الأغذية بالإدارة الصحية بأخذ عينات من المأكولات لفحصها وبيان مدى صلاحيتها، والتنبيه على 4 محلات لتقنين الأوضاع من قبل إدارة رخص المحلات، والتأكيد على المنشآت بوضع صناديق للمخلفات أمام المحلات، والتوعية بضرورة ترشيد استهلاك مياة الشرب ، وتحصيل إجمالي مبلغ 3800 جنيه غرامات فورية لوضع إشغالات بالأرصفة وحرم الطريق العام ، وإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية لتحقيق السيولة المرورية وفتح الطرق أمام حركة سير المارة والسيارات.



ونفذ حي أول المنتزة حملة بعدة مناطق رئيسية بدائرة الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات وكافة المخالفات، والحد من تجاوزات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية على أرصفة المارة والرد على كافة الشكاوى الواردة وإزالة أسبابها ، وتم التحفظ على 216 حالة إشغال متنوع ، وتحصيل مبلغ 6 آلاف جنيه جنيه غرامات فورية من المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.



ووجه حي ثان المنتزة ، حملة مكثفة ، لمتابعة تطبيق التوقيتات الخاصة بمواعيد المحال العامة بكل حزم و تخفيف الأحمال ترشيدا لاستهلاك الطاقة ، وأسفرت الحملة عن تغريم المحال المخالفة بقيمة 2000 جنيه وتوجيه إنذارين.



وأغلق حي غرب 3 منشآت مخالفة وفرض غرامات بقيمة 3 آلاف جنيه، بينما حصل حي وسط غرامات فورية بقيمة 13 ألف جنيه من منشآت متعددة النشاط لمخالفة مواعيد العمل المحددة.