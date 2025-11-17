الموعد والقناة الناقلة| الغيابات تعصف بـ منتخب مصر أمام كاب فيردي

يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مساء اليوم مباراة تحديد المركز الثالث أمام نظيره كاب فيردي على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.



وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.





وتلقي منتخب مصر خسارة أمام نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين نظيفين في نصف نهائي دورة الإمارات الودية الدولية.



وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة منتخب مصر و كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الإمارات الودية الدولية.



ويسعى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لاستغلال اللقاء لإشراك عناصر جديدة وتجربة مزيد من اللاعبين في ظل الغيابات الحالية.



ويعاني منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن العديد من الغيابات التي تعصف بالفراعنة الكبار أمام نظيره منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الإمارات الودية الدولية.





وجاءت أبرز الغيابات عن لقاء منتخب مصر وكاب فيردي علي النحو التالي:



يغيب عن مباراة منتخب مصر الوطني وكاب فيردي 11 لاعبًا عن القائمة لأسباب مختلفة، بين الإصابات والإجهاد وعدم الجاهزية.



وتشكل هذه الغيابات تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، الذي يسعى لإنهاء مشاركته في البطولة بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة.



ويفتقد منتخب مصر جهود نجمه الأول محمد صلاح، الذي قرر الجهاز الفني إراحته تجنبًا للإجهاد، خاصة بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.



ويغيب أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد عبد المنعم بسبب إصابات مختلفة تمنعهم من المشاركة.



وتضم قائمة الغائبين كلًا من: أحمد عيد وإبراهيم عادل وإمام عاشور ومصطفى فتحي ومهند لاشين وعمرو الجزار.



ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب في المجموعة التي ضمت منتخبات جنوب افريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

