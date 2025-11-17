سفيرة رومانيا بالقاهرة تبحث مع وفد القومي للترجمة سبل تعزيز التعاون المشترك

أ ش أ

بحثت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين ، مع وفد من المركز القومي للترجمة، في مصر سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء أن رومانيا سوف تكون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2026.

وذكرت سفارة رومانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم /الاثنين/ أن السفيرة ناقشت توسيع التعاون المصري الروماني في مجال الترجمة والتعاون الثقافي خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم 2026 وما بعده.

وأكدت أن السفارة ستواصل تشجيع ودعم الروابط القوية بين المؤسسات والمترجمين والمؤلفين والناشرين من كلا البلدين، وضمان نمو هذه الشراكات وازدهارها لفترة طويلة بعد معرض الكتاب، كجسر حيوي وإبداعي بين الثقافات المعاصرة.

جدير بالذكر أن الوفد ضم مديرة المركز القومي للترجمة الدكتورة رشا صالح، مشرفة التخطيط والمتابعة الدكتورة سهير القطب، ومديرة الملكية الفكرية والتعاون الدولي مي المداح.