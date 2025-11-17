الجبهة الوطنية يعلن التزامه التام بثوابت العملية الانتخابية.. ويعاهد المصريين: نصون إرادتكم الحرة

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن خالص شكره وتقدير قياداته للرئيس السيسي الذي حسم في بيانه للشعب المصري الثوابت التي يجب أن تتسم بها العملية الإنتخابية، وأشاد الحزب بالرسائل التي تضمنها بيان الرئيس من حرص واضح على ترسيخ النزاهة والشفافية وصون إرادة الشعب المصري في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن.

ويؤكد حزب الجبهة الوطنية إلتزامه التام وكافة مرشحيه في كل مراحل الانتخابات بكل الاجراءات القانونية، وتمسكهم بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، واحترامهم التام لإرادة المواطنين وحقهم الأصيل في اختيار من يمثلهم بحرية ومسؤولية.

إعلاء إرادة الشعب المصري

كما يجدد الحزب تأكيده على إعلاء إرادة الشعب المصري من خلال دعم تشكيل برلمان متوازن يعبر بصدق عن الناس، ويعكس تنوع المجتمع، ويستحق ثقتهم، ويعمل من أجل مصالحهم الحقيقية، بما يتسق مع رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية تستند إلى الديمقراطية وسيادة القانون.

ويعاهد الحزب المصريين جميعا والقيادة السياسية على مواصلة العمل الجاد، وتقديم نموذج مشرف في المنافسة السياسية الرشيدة، والالتزام بروح المسؤولية الوطنية في كل مراحل العملية الانتخابية.