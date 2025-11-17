برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الانتخابات تعزز الثقة في المسار الديمقراطي

أشاد الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن انتخابات مجلس النواب، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة، ويقطع أي شك قد يثار في أي دائرة انتخابية، أو حتى على مستوى المرحلة الانتخابية كاملة، وصولًا إلى إعادة النظر في نتائج بعض الدوائر أو إلغاء المرحلة كليًا أو جزئيًا إذا اقتضت الضرورة.

وأكد مهران في بيان له ، أن هذا التوجيه الرئاسي يعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على حماية إرادة الشعب المصري، وصون العملية الانتخابية بما يليق بدولة القانون والمؤسسات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة لا تتهاون في ضمان نزاهة الانتخابات ولا تسمح بأي مشهد قد يمس الثقة العامة في مسارها أو نتائجها.

وأشار النائب علي مهران، إلى أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة واضحة للجميع بأن مصر تُدار بمنهجية شفافة تحترم الدستور والقانون، وتضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، وهو ما يعزز ثقة الناخبين في أن أصواتهم مصونة وأن المنافسة تتم في إطار عادل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها الجهة المستقلة المخولة دستوريًا بإدارة العملية الانتخابية، وقدرتها على فحص الطعون والتعامل مع أي ملاحظات بكامل الحياد والمسؤولية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قد تصل إلى إعادة الانتخابات في بعض الدوائر أو إلغاء المرحلة برمتها حفاظًا على الشفافية.