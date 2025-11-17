أحمد الفضالي: بيان الرئيس السيسي يطمئن الناخبين والمرشحين ويؤكد انحيازه للإرادة الشعبية

قال المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال ، إن هناك إرتياح شديد من جانب الأحزاب والقوى السياسية بشأن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الانتخابات البرلمانية ، والذي طمأن المرشحين والأحزاب والقوى السياسية على أن هناك إعادة نظر في أي تجاوزات أو مخالفات تكون قد شابت العملية الانتخابية وهذا ما عاهدناه من الرئيس السيسي من موقف واضحة حينما يعترض الرأي العام على أي موقف ما وإنصاف المواطن وأن يكون بجانب إرادته

واكد الفضالي في بيان له أنه وهذا أيضا كان موقف الرئيس السيسي الأخير من قانون الإجراءات الجنائية ، حيث كان تدخله حاسما في بيانه بشأن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية ، حيث كان موقفه مؤثرا جدا وجاء بيانه في توقيت مناسب جدا.

وأكد أن ذلك يطمئن الشعب المصري بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بكل دقة ولا يتهاون مع أي مخالفة ، ومطالبته للهيئة الوطنية للانتخابات بأن تتصدى بكل قوة وحسم للمخالفات التي شابت بعض الدوائر الانتخابية دليل على أن هناك تغيير سيحدث في التعامل مع ملف الانتخابات البرلمانية.

كما أشار رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال إلى أن بيان الرئيس السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية يعتبر بمثابة دليل أيضا على أنه حريص على الإنحياز لإرادة الناخبين وإرادة المواطن المصري.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

وتابع الرئيس السيسي: "وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للإنتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا".

وأكمل الرئيس السيسي: "وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني ، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية".