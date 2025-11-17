نيفين مختار: الحسد غالبا بيكون بين الأشخاص العاملين في نفس المجال

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة نيفين مختار، أن الإنسان يجب أن يفرق بين من يحبه من قلبه ومن يسعى وراء المصالح، أو بين المعارف البعيدة.

وقالت الداعية الإسلامية الدكتورة نيفين مختار، خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المفترض أن يكون الشخص حذرًا فيما يقوله على الملأ، مشيرة إلى أن بعض الناس قد لا يتمنون الخير للآخرين، حتى بين الأخوات، مستشهدة بما حدث مع إخوة سيدنا يوسف.

وحذرت الدكتورة نيفين من الإفصاح عن النعم قبل تحققها، مؤكدة: «كل ذي نعمة محسود، فلا تكشف عن أهدافك قبل تحقيقها، واحتفظ بأمورك الخاصة حتى تتحقق».

وأضافت الداعية الإسلامية الدكتورة نيفين مختار، : «أما عند نيل النعمة، فعليك أن تقول: وأما بنعمة ربك فحدث».

وأوضحت الداعية الإسلامية الدكتورة نيفين مختار، أن الحسد غالبًا يكون بين الأشخاص الذين يعملون في نفس المجال، أما من هو بعيد عنك فيعمله فلا داعي للحسد، مؤكدة أن هذا جزء من التربية الدينية والوعي الاجتماعي.