عيد البترول.. عباس صابر: القطاع ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة

شهد المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، احتفالية عيد البترول التي نظمتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بموقع أبو رديس بجنوب سيناء، بمناسبة ذكرى استرداد حقول بترول سيناء في 17 نوفمبر 1975 عقب نصر أكتوبر المجيد، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات القطاع والعاملين.

وقال المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن الاحتفال بعيد البترول يمثل مناسبة وطنية تُجسّد مسيرة ممتدة من العمل والإخلاص والإنجاز، علي مدار العصور الماضية والحالية.

وأضاف رئيس نقابة البترول، أن عيد البترول ليس مجرد فعالية سنوية، بل يأتي إستحضارًا لملحمة وطنية خالدة في تاريخ مصر الحديث، متمثلة في استرداد حقول بترول سيناء في 17 نوفمبر 1975، عقب نصر أكتوبر المجيد.

وأشار إلى أن عمال البترول كانوا في طليعة الصفوف لإعادة تشغيل الحقول وإعادتها إلى السيادة المصرية، وهو ما اعتبره تعبيرًا صادقًا عن إرادة المصريين وقدرتهم على حماية ثروات الوطن.

وأكد، أن احتفال هذا العام يكتسب أهمية خاصة لكونه يتزامن مع اليوبيل الذهبي لقطاع البترول، حيث مرّ خمسون عامًا على مسيرة عمل وطني أسهمت في بناء قدرات القطاع وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن العاملين في المواقع الإنتاجية هم الأساس الحقيقي لكل ما تحقق من نجاحات.

وأضاف رئيس نقابة البترول، أن قطاع البترول يُعد ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الرؤية التنموية الشاملة للدولة جعلت من قطاع البترول والطاقة أحد محركات النمو الاقتصادي، ونموذجًا في التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة.

ووجه المحاسب عباس صابر الشكر والتقدير للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مثمنًا جهوده في تطوير القطاع ودعمه المستمر للعاملين والنقابة العامة، ومشيرًا إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق نقلة نوعية في التدريب ورفع كفاءة الكوادر وتطوير البنية التحتية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات، وتقليص فاتورة الاستيراد، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتكرير والتشغيل، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في الاستخدام الأمثل للموارد.

وشدد على أن قطاع البترول يلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار الدولة، إذ أصبح الركيزة الأساسية لضمان استمرار إنتاج الكهرباء دون انقطاع، بما يلبي إحتياجات أكثر من 120 مليون مواطن، وهو ما يعد أحد أهم دعائم الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار رئيس نقابة البترول في كلمته إلى المشاريع الضخمة في مجال الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، والتي تمثل إمتدادًا هاماً لمسار التنمية وتوفر قيمة مضافة كبيرة للإقتصاد المصري.

كما إكد عباس صابر، أن نقابة بالبترول ستواصل أداء دورها الوطني في حماية حقوق العاملين ورعاية مصالحهم، بالإضافة إلي دورها الأساسي في دعم إستقرار الدولة وتعزيز مكانتها، لافتا إلى أن العاملين يتطلعون إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي بما يمكّنهم من مواصلة أداء رسالتهم في خدمة الوطن.

وأعرب المحاسب عباس صابر عن خالص التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم لقطاع البترول، وللمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على قيادته الحكيمة ومتابعته المستمرة لكافة تفاصيل العمل. كما وجّه التحية لجميع العاملين بالقطاع تقديرًا لجهودهم وإخلاصهم.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بعيد البترول بحضور المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من القيادات البترولية وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة البترول المحاسب أحمد السروجي الأمين العام للنقابة، محمود موسى امين صندوق النقابة.