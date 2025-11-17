14 عامًا فقط.. جميلة سامح عبدالعزيز أصغر مخرجة تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

قدّمت زوجة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز دعمها لابنتهما جميلة سامح بعد مشاركتها في فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفيلمها القصير «وجع الفراق»، المقرر عرضه غدًا، وبطولة الفنان خالد الصاوي. وتعد جميلة، البالغة من العمر 14 عامًا، أصغر مخرجة تشارك في المهرجان هذا العام.



ونشرت زوجة الراحل عبر حسابها على «فيسبوك» رسالة مؤثرة قالت فيها إن جميلة كتبت بعد وفاة والدها أنها ستبقي اسمه حاضرًا من خلالها، مشيرة إلى أن ابنتها ترجمت ألم الفقد في هذا الفيلم القصير، الذي فاجأ كل من قرأه بمدى نضجه رغم صغر سنها.



ووجهت الشكر لعدد من الأسماء المشاركة في خروج العمل للنور، منهم: الفنان خالد الصاوي، وائل درويش، مدير التصوير عمر كمال، المخرج المنفذ رامي الآياتي، الموسيقار تامر كروان، ووائل فرج في المونتاج والألوان، مؤكدة تقديرها الكبير لهم جميعًا.



واختتمت رسالتها بتوجيه الشكر لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي بعد قرارهم عرض الفيلم غدًا في الساعة الواحدة ظهرًا بالمسرح المكشوف، داعية صنّاع السينما ومحبي المخرج الراحل سامح عبدالعزيز للحضور ودعم ميلاد أصغر مخرجة في مصر.