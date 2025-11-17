قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
فن وثقافة

14 عامًا فقط.. جميلة سامح عبدالعزيز أصغر مخرجة تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

جميلة سامح عبد العزيز
جميلة سامح عبد العزيز
منار نور

قدّمت زوجة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز دعمها لابنتهما جميلة سامح بعد مشاركتها في فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفيلمها القصير «وجع الفراق»، المقرر عرضه غدًا، وبطولة الفنان خالد الصاوي. وتعد جميلة، البالغة من العمر 14 عامًا، أصغر مخرجة تشارك في المهرجان هذا العام.


ونشرت زوجة الراحل عبر حسابها على «فيسبوك» رسالة مؤثرة قالت فيها إن جميلة كتبت بعد وفاة والدها أنها ستبقي اسمه حاضرًا من خلالها، مشيرة إلى أن ابنتها ترجمت ألم الفقد في هذا الفيلم القصير، الذي فاجأ كل من قرأه بمدى نضجه رغم صغر سنها.


ووجهت الشكر لعدد من الأسماء المشاركة في خروج العمل للنور، منهم: الفنان خالد الصاوي، وائل درويش، مدير التصوير عمر كمال، المخرج المنفذ رامي الآياتي، الموسيقار تامر كروان، ووائل فرج في المونتاج والألوان، مؤكدة تقديرها الكبير لهم جميعًا.


واختتمت رسالتها بتوجيه الشكر لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي بعد قرارهم عرض الفيلم غدًا في الساعة الواحدة ظهرًا بالمسرح المكشوف، داعية صنّاع السينما ومحبي المخرج الراحل سامح عبدالعزيز للحضور ودعم ميلاد أصغر مخرجة في مصر.

