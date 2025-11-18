قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تكشف النتائج الفنية الأولى لحادث سقوط طائرتها العسكرية في جورجيا
توم واريك: قرار مجلس الأمن يؤكد حقوق الفلسطينيين ويستبعد حماس من المشهد
إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لقائد الجيش اللبناني في واشنطن اليوم
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 18-11-2025
ترامب يشيد بتصويت أممي "تاريخي" يؤيد تشكيل "مجلس السلام" لإدارة غزة
حماس: قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على غزة والفصائل ترفضه
الجارديان: "مجلس السلام" بقيادة ترامب لإدارة غزة يثير الجدل دوليًا
قنبلة أشعلت حفارة.. جيش الاحتلال يستهدف بلدة بليدا جنوب لبنان
أبو العينين يشارك في فعاليات اجتماعات مجلس القادة الأمريكي العربي
أحمد حسن يكشف سبب رفض عبدالله السعيد الانضمام لمنتخب مصر الثاني
أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025
حوادث

هناء طالبة مدرسة بـ زايد هربت من الـ متحرش بعضه

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

 بدأت هناء صاحبة الـ 15 عاما يوما كالمعتاد بالاستعداد الذهاب الي المدرسة في زايد  فأرتدت ملابسها وذهبت لتقبيل والدها وأخذت المصروف ومعها تلك الدعوات من والدتها التي وقفت تودعها إلي أن استقلت الاتوبيس من أول الشارع الذي تسكن فيه>

 ذهبت الفتاة بمفردها لم يكن في ذلك اليوم أحد من أصدقائها معها وأخذت تتصفح هاتفها المحمول ثم وصلت إلي اول الشارع الذي توجد به المدرسة لتنزل وتسير وحيدة >

لم تكن تعلم في ذلك اليوم أن هناك مهووس ينتظر ليشبع رغباته الجنسية بالتعدي علي الفتيات الصغيرات ولكن القدر كان له رأيا آخر ..ما أن رآها ذلك الشيطان وهو سائق الميكروباص الخاص به ولم يكن بدأ يوم العمل الخاص به ولم يكن معه زبائن حتي حدثه وسواسه ليهاجمها .

تحرك سريعا وركن الميكروباص في شارع جانبي ثم قفز مسرعا خلف الفتاة الصغيرة وجذبها من الخلف  شارع ضيق تحت تهديد السلاح ظنا منه أنها ستنهار وسيشبع شهواته 

وبدأ الذئب في وضع يدها علي شعرها ثم جسدها حتي داعبها في كل موضع وما أن هم يحاول أن يرفع تلك الملابس حتي قامت الفتاه بعضه في أذنه في محاولة منها للهرب منه .

واستطاعت الفتاة الصغيرة أن تهرب واقف مسرعة من بين يده وهي منهارة وباكيه وحاول المجرم أن يصل إليها ثانية لكنه فوجئ أن هناك من ينظرون إليه .

هرب السائق المهووس مسرعا إلي الميكروباص وأخذه هاربا حتي لا يقبض عليه أحد إلا أن حظه السئ أن هناك أحد الآباء الذي كان يقوم بإيصال نجلته سجل رقم لوحة سيارته .

وصلت الفتاة للمدرسة وانهارت وذهب الي المدير تبكي وهو لا يعرف ما يحدث ويسألها ولا تجيب فاتصل بوالدها الذي حضر مسرعا  فأخذها وغادر .

خلال الطريق روت الفتاة لأبيها ما حدث وما كان الأب إلا أن استجمع قوته واطمأن علي شرف الفتاة وقرر أن يأخذ ثأرها من المجرم وذهب الي قسم الشرطة وحرر محضر .

بدأت الأجهزة الأمنية في تحرياتها الواقعة ونجحت في الوصول إلي الشاهد والذي قدم لوحة السيارة ثم كان حظ المجرم التعيس بأن ذلك الشارع الضيف به محل تجاري لديه كاميرات مراقبة وثقت تلك اللحظة ورصدته وفضحت وجهه .

تحركت الأجهزة الأمنية ونصبت كمين للمتهم الذي غاب عن المنزل لأيام خوفا من ملاحقته ولكن تم ضبطه في أحد الأماكن وهو يتعاطي المخدرات .

تم عرضه المتهم علي النيابة التي واجهته وما أن رأي فيديوهات كاميرا المراقبة حتي انهار مرتعشا مرعوبا قائلا: أنا فعلا عملت كدا معاها ومعرفش إزاي عجبتني وهي ماشية عجبتني فهجمت عليها بس ملحقتش . 

وجهت النيابة العامة الي المتهم اتهامات هتك العرض لفتاة لم تبلغ الـ 18 عشرا من عمرها وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية .

نقض جريمة تحرش زايد تحرش في مدرسة تحرش بطالبة تحرش في الشيخ زايد الشيخ زايد مديرية أمن الجيزة مباحث اكتوبر

