هناء طالبة مدرسة بـ زايد هربت من الـ متحرش بعضه

بدأت هناء صاحبة الـ 15 عاما يوما كالمعتاد بالاستعداد الذهاب الي المدرسة في زايد فأرتدت ملابسها وذهبت لتقبيل والدها وأخذت المصروف ومعها تلك الدعوات من والدتها التي وقفت تودعها إلي أن استقلت الاتوبيس من أول الشارع الذي تسكن فيه>

ذهبت الفتاة بمفردها لم يكن في ذلك اليوم أحد من أصدقائها معها وأخذت تتصفح هاتفها المحمول ثم وصلت إلي اول الشارع الذي توجد به المدرسة لتنزل وتسير وحيدة >

لم تكن تعلم في ذلك اليوم أن هناك مهووس ينتظر ليشبع رغباته الجنسية بالتعدي علي الفتيات الصغيرات ولكن القدر كان له رأيا آخر ..ما أن رآها ذلك الشيطان وهو سائق الميكروباص الخاص به ولم يكن بدأ يوم العمل الخاص به ولم يكن معه زبائن حتي حدثه وسواسه ليهاجمها .

تحرك سريعا وركن الميكروباص في شارع جانبي ثم قفز مسرعا خلف الفتاة الصغيرة وجذبها من الخلف شارع ضيق تحت تهديد السلاح ظنا منه أنها ستنهار وسيشبع شهواته

وبدأ الذئب في وضع يدها علي شعرها ثم جسدها حتي داعبها في كل موضع وما أن هم يحاول أن يرفع تلك الملابس حتي قامت الفتاه بعضه في أذنه في محاولة منها للهرب منه .

واستطاعت الفتاة الصغيرة أن تهرب واقف مسرعة من بين يده وهي منهارة وباكيه وحاول المجرم أن يصل إليها ثانية لكنه فوجئ أن هناك من ينظرون إليه .

هرب السائق المهووس مسرعا إلي الميكروباص وأخذه هاربا حتي لا يقبض عليه أحد إلا أن حظه السئ أن هناك أحد الآباء الذي كان يقوم بإيصال نجلته سجل رقم لوحة سيارته .

وصلت الفتاة للمدرسة وانهارت وذهب الي المدير تبكي وهو لا يعرف ما يحدث ويسألها ولا تجيب فاتصل بوالدها الذي حضر مسرعا فأخذها وغادر .

خلال الطريق روت الفتاة لأبيها ما حدث وما كان الأب إلا أن استجمع قوته واطمأن علي شرف الفتاة وقرر أن يأخذ ثأرها من المجرم وذهب الي قسم الشرطة وحرر محضر .

بدأت الأجهزة الأمنية في تحرياتها الواقعة ونجحت في الوصول إلي الشاهد والذي قدم لوحة السيارة ثم كان حظ المجرم التعيس بأن ذلك الشارع الضيف به محل تجاري لديه كاميرات مراقبة وثقت تلك اللحظة ورصدته وفضحت وجهه .

تحركت الأجهزة الأمنية ونصبت كمين للمتهم الذي غاب عن المنزل لأيام خوفا من ملاحقته ولكن تم ضبطه في أحد الأماكن وهو يتعاطي المخدرات .

تم عرضه المتهم علي النيابة التي واجهته وما أن رأي فيديوهات كاميرا المراقبة حتي انهار مرتعشا مرعوبا قائلا: أنا فعلا عملت كدا معاها ومعرفش إزاي عجبتني وهي ماشية عجبتني فهجمت عليها بس ملحقتش .

وجهت النيابة العامة الي المتهم اتهامات هتك العرض لفتاة لم تبلغ الـ 18 عشرا من عمرها وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية .