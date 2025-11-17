تعليق مثير من خالد الغندور علي هدف الرأس الاخضر

علق خالد الغندور علي هدف راس الأخضر الاول في مرمي منتخب مصر



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ركلة جزاء سليمة علي محمد هاني يتقدم بها منتخب الرأس الأخضر ١ صفر علي منتخب مصر في الدقيقة السابعة من اللقاء

تشكيل منتخب مصر :

وكان أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي للفراعنة استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي، ضمن منافسات بطولة العين الدولية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد دونجا – مروان عطية – محمود صابر – أحمد فتوح خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – طاهر محمد طاهر

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات البطولة الودية التي يخوضها المنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.