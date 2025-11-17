قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
رياضة

تعليق مثير من خالد الغندور علي هدف الرأس الاخضر

خالد الغندور
خالد الغندور
منار نور

علق خالد الغندور علي هدف راس الأخضر الاول في مرمي منتخب مصر


وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ركلة جزاء سليمة علي محمد هاني  يتقدم بها منتخب الرأس الأخضر  ١ صفر علي منتخب مصر  في الدقيقة السابعة من اللقاء

تشكيل منتخب مصر : 

وكان أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي للفراعنة استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي، ضمن منافسات بطولة العين الدولية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد دونجا – مروان عطية – محمود صابر – أحمد فتوح خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – طاهر محمد طاهر

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات البطولة الودية التي يخوضها المنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

المنتخب الوطني الرأس الأخضر هدف الرأس الأخضر خالد الغندور

