مفيدة شيحة: مجدي يعقوب ومحمد صلاح مثالان للصبر على طريق النجاح

سلطت الإعلامية مفيدة شيحة، الضوء على قصص نجاح كل من الدكتور مجدي يعقوب والنجم محمد صلاح، معتبرة أنهما نموذجان حيّان لقيمة الصبر والاجتهاد في الوصول إلى القمة.

وأشادت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الثلاثاء، بالمثابرة والتفاني اللذين جسدهما كل من السير مجدي يعقوب والعالمي محمد صلاح، مؤكدة أن قصصهما تعطي رسالة قوية لكل من يسعى لتحقيق النجاح في حياته المهنية والشخصية.

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الاستمرار في التعلم والعمل الدؤوب والصبر على التحديات هي مفاتيح أساسية للوصول إلى أعلى المراتب، مستشهدة بمسيرة الطبيب العالمي ومهارات اللاعب المصري المميز كمثال حي على ذلك.

