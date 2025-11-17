انطلاق المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الأسبوع الجاري في برلين

انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، الاجتماعات التمهيدية للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك على مستوى الخبراء، تمهيدًا لانعقاد المفاوضات الختامية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلي –رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية

وتأتي المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، في ضوء العلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تربط البلدين، والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير تلك العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة، خاصة في ظل العلاقات المصرية الأوروبية الاستراتيجية والشاملة، وتنعقد المفاوضات بمشاركة ممثلي العديد من الجهات الوطنية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية تعكس قوة ومتانة العلاقات، وسعي الحكومتين المصرية والألمانية لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك والبناء على ما تحقق من تطور على مدار السنوات الماضية، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

ومن المقرر أن تُجري الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من اللقاءات الثنائية إلى جانب مشاركتها بعدد من الجلسات المنعقدة ضمن فعاليات المفاوضات حيث تلتقي بـ ريم العربي-رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية. كما ستشهد الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما تعقد «المشاط»، مائدة مستديرة مع العديد من شركات القطاع الخاص الألمانية لاستعراض أبرز التطورات الاقتصادية والمؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، والتطرق إلى جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في العديد من القطاعات.