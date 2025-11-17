قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
افترس جسدها..إحالة السائق المتهم بـ هتك عرض فتاة زايد للجنايات-خاص
مصر تتعادل مع كاب فيردي بهدف مرموش في الدقيقة 57 ببطولة العين الدولية
أحمد حسن يكشف تطورات إصابة تريزيجيه لاعب الأهلي
شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث المعتمرين الهنود قرب المدينة المنورة
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد شبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية تعزيز التعاون
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
انطلاق المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الأسبوع الجاري في برلين

آية الجارحي

 انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، الاجتماعات التمهيدية للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك على مستوى الخبراء، تمهيدًا لانعقاد المفاوضات الختامية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلي –رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية

وتأتي المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، في ضوء العلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تربط البلدين، والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير تلك العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة، خاصة في ظل العلاقات المصرية الأوروبية الاستراتيجية والشاملة، وتنعقد المفاوضات بمشاركة ممثلي العديد من الجهات الوطنية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية تعكس قوة ومتانة العلاقات، وسعي الحكومتين المصرية والألمانية لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك والبناء على ما تحقق من تطور على مدار السنوات الماضية، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

ومن المقرر أن تُجري الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من اللقاءات الثنائية إلى جانب مشاركتها بعدد من الجلسات المنعقدة ضمن فعاليات المفاوضات حيث تلتقي بـ ريم العربي-رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية. كما ستشهد الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما تعقد «المشاط»، مائدة مستديرة مع العديد من شركات القطاع الخاص الألمانية لاستعراض أبرز التطورات الاقتصادية والمؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، والتطرق إلى جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في العديد من القطاعات.

