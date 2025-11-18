أستاذ قانون دستوري: بيان الرئيس السيسي بشأن انتخابات النواب عبقري.. والانضباط أساس العمل الناجح

علق طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، على بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى .

وقال طارق خضر في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" بيان الرئيس السيسي بشان الانتخابات عبقري وأتى في وقته الصحيح ويعبر عن الانضباط أساس العمل الناجح ".

وتابع طارق خضر :" أي عملية انتخابية أو إدارية يجب ان يكون أساسها الانضباط ".

واكمل طارق خضر :" أزعجني حدوث بعض الخروقات في بعض الدوائر الانتخابية في الجولة الأولى من انتخابات النواب".

ولفت طارق خضر :" يجب محاسبة كل من أخطأ في حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية وشفافية ".