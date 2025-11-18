قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ قانون دستوري: بيان الرئيس السيسي بشأن انتخابات النواب عبقري.. والانضباط أساس العمل الناجح

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين

علق طارق خضر أستاذ القانون الدستوري،  على بيان  الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى .

وقال طارق خضر في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :"  بيان الرئيس السيسي بشان الانتخابات عبقري وأتى في وقته الصحيح ويعبر عن الانضباط أساس العمل الناجح ".

وتابع طارق خضر :"   أي عملية انتخابية أو إدارية يجب ان يكون أساسها الانضباط ".

واكمل طارق خضر :" أزعجني حدوث بعض الخروقات في بعض الدوائر الانتخابية في الجولة الأولى من انتخابات النواب".

ولفت طارق خضر :" يجب محاسبة كل من أخطأ في حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية وشفافية ". 

