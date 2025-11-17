قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

شرف عظيم.. دي لا فوينتي يعلق على تدريب منتخب إسبانيا

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
القسم الرياضي

صرح لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن تدريب "الماتادور" شرف عظيم بالنسبة له نظرًا لأهمية المنصب.


ويلتقي منتخب إسبانيا أمام نظيره التركي، غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الأخيرة بالتصفيات لحسم تأهله إلى كأس العالم 2026.


وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "غدًا سندفع بأفضل فريق لدينا للفوز، إنها مباراة مهمة جدًا لنا، وسيدخل أفضل اللاعبين إلى أرض الملعب، لن تكون هناك أي تنازلات؛ الجميع يستحق مكانه هنا، الجميع يريد اللعب، جميعهم يمتلكون الكفاءة للعب".


وأضاف: "نخوض هذه المباراة بمسؤولية كبيرة، من أجل المكانة المرموقة، ولإظهار ما حققناه نريد أن نبقى في صدارة العالم، التأهل مضمون تقريبًا، لكننا نريد مواصلة الفوز، لاعبو كرة القدم لا يتعبون من الفوز لن تكون هناك أي تغييرات كبيرة سنلعب بفريق تنافسي ونحترم خصومنا علينا أن ندفع بأفضل لاعبينا للفوز".


وتابع عن الغيابات: "لا تتحدثوا معنا عن الغيابات، فلدينا الكثير منها، إنها فرصة للاعبين آخرين لإظهار إمكاناتهم، لا ينبغي أن نغفل عن أي لاعب يتمتع بقدرات كروية عالية جميعهم لاعبون ممتازون".


وواصل: "يشرفني أن يتحدث الناس عن المنتخب الوطني بشكل جيد علينا أن نركز على ما يعنيه المنتخب للبلاد أريد فقط أن أؤدي عملي بشكل أفضل والارتقاء إلى مستوى التوقعات، لطالما كنتُ من أشد مشجعي المنتخب الوطني بالنسبة لي، قيادة منتخب بلدي شرف وامتياز أعتز به لا أدري إن كان هناك شرف أعظم أو أمتع، إنه أسمى إنجاز يمكن أن يحققه أي مدرب لهذا المنصب أهميةٌ بالغة".


وأتم عن تطور كرة القدم الإسبانية: "في السابق، كان التركيز منصبًّا على منتخبات وطنية أخرى، أما الآن على إسبانيا، فنحن من بين المرشحين للفوز، يكمن السر في العمل الممتاز المُنجز، بدايةً من الأندية ثم على مستوى الاتحاد، بفضل رؤية وأسلوب لعب مُحددين، الأمر يتعلق بالتدريب والاستثمار والالتزام الراسخ بهذه الرؤية".

منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي الماتادور

