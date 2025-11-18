الموسيقار الكبير عمر خيرت يخرج من العناية المركزة

خرج الموسيقار عمر خيرت من العناية المركزة، وذلك بعدما شهدت حالته الصحية تحسنًا ملحوظًا، خلال الساعات الماضية..

كان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الاوبرا المصرية، قد حرصا علي زيارة الموسيقار الكبير عمر خيرت بالمستشفي.

كما حرصت الفرقة الموسيقية للموسيقار الكبير عمر خيرت علي زيارته والاطمئنان عليه.

وشهدت الحالة الصحية للموسيقار الكبير عمر خيرت، تحسنا ملحوظا، ولكن من المقرر ان يقيم بداخل المستشفي عدة أيام حتي تستقر الحالة بشكل كامل.

مصطفى كامل يطمئن جمهوره

طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الموسيقار الكبير عمر خيرت على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة ناتجة عن التهاب رئوي إثر نزلة شعبية خلال الأيام الماضية.

وأوضح مصطفى كامل أنه تواصل مع السيدة نيفين نظيف، زوجة شقيقه عثمان خيرت والمسؤولة عن تنظيم حفلاته، التي أكدت أن حالته مستقرة وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويجرى عدة فحوصات وأشعة على الصدر، مشيرة إلى أن الموسيقار الكبير يتماثل للشفاء ويطمئن جمهوره.