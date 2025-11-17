قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات
موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
خلال لقاء وزير الاستثمار.. شركة عالمية تعلن اهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لموظفي الحكومة .. آليات التقدم بتظلم ضد عقوبة التقصير في العمل

موظف
موظف
أميرة خلف

تضمن قانون الخدمة المدنية، آليات واضحة للتظلم من العقوبات التي قد تُفرض على الموظف العامل بالجهاز الاداري للدولة بسبب التقصير في أداء عمله، ما يتيح للموظف فرصة تقديم تظلم رسمي للطعن على العقوبة قبل تنفيذها .


 

في هذا الصدد ، نص القانون على إلزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، ومنحه الحق في التظلم  خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .

كما يكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية ، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت ويبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه .


ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي،ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه .


وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه . 

قانون الخدمة المدنية تقصير موظف عقوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

بالصور

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد