طريقة عمل المكرونة بالجبنة

إذا كنت تودين اكلات لذيذة إليك طريقة سهلة ولذيذة لعمل المكرونة بالجبنة بطريقة كريمية وتناسب الأطفال والكبار

المكونات:

2 كوب مكرونة (أي نوع، ويفضل قلم)

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب لبن

كوب جبنة شيدر مبشورة

نصف كوب جبنة موزاريلا

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة بابريكا (اختياري)

رشة جبنة بارميزان للتقديم (اختياري)

طريقة التحضير:

1. سلق المكرونة

اسلقي المكرونة في ماء مغلي به ملح وزيت لمدة 8–10 دقائق.

صفيها واتركيها جانبًا.

2. تحضير صوص الجبنة

في حلة، ذوّبي الزبدة على نار متوسطة.

أضيفي الدقيق وقلّبي دقيقة بس حتي يصفر اللون

صبي اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر لحد ما الخليط يتقل ويبقى صوص ناعم.

ضيفي الجبنة الشيدر والموزاريلا وقلّبي لحد ما تسيح تمامًا.

تبّلي بالملح والفلفل والبابريكا.

3. خلط المكرونة بالصوص

ضيفي المكرونة المسلوقة على صوص الجبنة.



4. للتقديم

ممكن تقدميها على طول كريمي.

أو تدخليها الفرن 10 دقايق مع رشة بارميزان

