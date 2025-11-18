قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ينزع غزة عن جغرافيا فلسطين.. أول رد من حماس على اعتماد مشروع القرار الأمريكي
فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة: جاهزون للتنفيذ وتحمل المسئولية كاملة
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أجنبي يطلب من فرد شرطة ملابسه.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول
متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب
في دقائق.. رابط وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025 عبر موقع التأمينات
تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية
مرأة ومنوعات

طريقة عمل المكرونة بالجبنة

المكرونة بالجبنة
المكرونة بالجبنة
ريهام قدري

إذا كنت تودين اكلات لذيذة إليك طريقة سهلة ولذيذة لعمل المكرونة بالجبنة بطريقة كريمية وتناسب الأطفال والكبار  
المكونات:
2 كوب مكرونة (أي نوع، ويفضل قلم)
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب لبن
كوب جبنة شيدر مبشورة
نصف كوب جبنة موزاريلا
رشة ملح
رشة فلفل أسود
رشة بابريكا (اختياري)
رشة جبنة بارميزان للتقديم (اختياري)
طريقة التحضير:
1. سلق المكرونة
اسلقي المكرونة في ماء مغلي به ملح وزيت لمدة 8–10 دقائق.
صفيها واتركيها جانبًا.
2. تحضير صوص الجبنة
في حلة، ذوّبي الزبدة على نار متوسطة.
أضيفي الدقيق وقلّبي دقيقة بس حتي يصفر اللون
صبي اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر لحد ما الخليط يتقل ويبقى صوص ناعم.
ضيفي الجبنة الشيدر والموزاريلا وقلّبي لحد ما تسيح تمامًا.
تبّلي بالملح والفلفل والبابريكا.
3. خلط المكرونة بالصوص
ضيفي المكرونة المسلوقة على صوص الجبنة.

4. للتقديم
ممكن تقدميها على طول كريمي.
أو تدخليها الفرن 10 دقايق مع رشة بارميزان 
 

مكرونة بالجبنة مكرونة مكرونة بالدجاج

