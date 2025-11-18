قرار عاجل بشأن قائدي سيارتين مشيا عكس الاتجاه فى مصر الجديدة

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام قائدى سيارتين "ملاكى ، ميكروباص" بالسير عكس الإتجاه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائدى سيارتين "ملاكى ، ميكروباص" بالسير عكس الإتجاه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين "ساريتين التراخيص" وقائديها (موظف مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) ،(سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إختصار الطريق وتم التحفظ على السيارتين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.



