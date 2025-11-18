ودعي تشقق الشفاه.. أفضل الطرق الطبيعية والفعّالة لترطيبها وحمايتها

تحتاج الشفايف الي عناية خلال فصل الشتاء إليك أفضل الطرق لعلاج تشقق الشفايف بشكل فعّال وسريع، مع نصائح تناسب الشتاء وتكرار التعرض للجفاف:

1. ترطيب الشفايف بانتظام

استخدمي مرطب شفاه غني يحتوي على:

زبدة الشيا

شمع العسل

الفازلين أو اللانولين

فيتامين E

ابتعدي عن المراهم التي تحتوي على الكحول أو النعناع لأنها تزيد الجفاف.

2. شرب مياه كافية

الجفاف الداخلي من أهم أسباب تشقق الشفاه، فحافظي على شرب الماء طوال اليوم.

3. تقشير لطيف مرة أو مرتين أسبوعيًا

امزجي سكر + عسل + قطرة زيت زيتون

دلكي الشفايف بلطف لإزالة الجلد الميت ثم ضعي مرطبًا بعدها.

4. استخدام العسل

العسل مضاد للبكتيريا ومرطب قوي:

ضعي طبقة رقيقة لمدة 10 دقائق يوميًا.

5. جل الصبار (الألوفيرا)

يساعد على تهدئة التشقق والتئام الجروح الخفيفة:

ضعي كمية بسيطة قبل النوم.

6. تجنّب لعق الشفتين

هذه العادة تزيد الجفاف لأن اللعاب يتبخر بسرعة ويترك الشفاه أكثر تشققًا.

7. حماية الشفاه من البرد والشمس

استخدمي مرطب شفاه يحتوي على SPF 15 أو أكثر عند الخروج.

غطي الفم في الأيام شديدة البرودة.

8. علاج الأسباب الطبية إن وجدت

إذا كان التشقق شديدًا أو مصحوبًا بقشور والتهاب في زوايا الفم، قد يكون:

نقص فيتامين B

فطريات

أكزيما

هنا يُفضّل استشارة طبيب جلدية.

أفضل ماسكات طبيعية فورية

زيت جوز الهند: يرطّب ويعالج التشقق.

الخيار: مرطب سريع للجلد.

الفازلين + العسل: طبقة ليل كاملة تحبس الرطوبة.