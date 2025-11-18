انخفاض أسعار السيارات المستعملة.. الشعبة توضح

تشهد الفترة الحالية انخفاضات جديدة في أسعار السيارات المستعملة، وذلك بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة، وذلك بسبب كثير الشركات العارضة، وأيضًا الانخفاضات الكبيرة في سعر الدولار.

وأكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات بدأ في استعادة نفسه، ويعود لطبيعته بمراحل تدريجية، والأسعار الآن في انخفاضات.

وقال عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية، إن الانخفاضات تعود لبعض الأمور منها تراجع أسعار الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة البنكية، بالتزامن مع اشتداد المنافسة ودخول أكثر من توكيل جديد بأسعار تنافسية.

8 خطوط إنتاج محلي جديدة

وأضاف أن هناك 8 خطوط إنتاج محلي جديدة خلال العام الحالي، دخلت السوق أحدثت تأثيرا كبيرًا جدًا على السوق وعلى الأسعار.

وأوضح أن جميع الوكلاء بدأوا في إعادة التسعير، وأن هناك تراجعا في الأسعار التي كانت مبالغا فيها جدا، وذلك ليتمكنوا من المنافسة والاستمرار في السوق.

150 ألف جنيه انخفاضا



وذكر أن سوق السيارات المستعملة شهد انخفاضات، كبيرة وصلت في بعض الموديلات إلى 150 ألف جنيه خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية، وأن هذا الأمر مؤشر لتراجع في الأسعار.

السيارات الكهربائية الأسرع بيعًا

تفوقت السيارات الكهربائية على منافساتها المزودة بمحركات البنزين، بعدما سجلت متوسط 34 يومًا فقط لتغيير الملكية، وهو معدل أسرع من أي فئة أخرى في السوق.

كما أن أكثر من نصف قائمة أسرع 19 سيارة مبيعًا جاءت من الطرازات الكهربائية والهجينة، مما يؤكد التحول الواضح في سلوك المستهلكين.

انتعاش بعد سنوات من التقلبات

بعد أن شهد السوق طفرة غير مسبوقة عقب 2019 بسبب نقص المعروض أثناء الجائحة، عادت الأسعار للانخفاض في 2023.

لكن منذ ذلك الحين بدأت السوق تستعيد نشاطها تدريجيًا، مع ارتفاع الطلب ومتوسطات الأسعار، وعودة الاهتمام القوي بالسيارات الكهربائية تحديدًا.

وتشير بيانات Edmunds إلى أن السيارات الكهربائية في سوق المستعمل لا تزال تحقق دورات بيع أسرع من جميع أنواع محركات الوقود الأخرى.

في الربع الثالث من 2025، بلغ متوسط “أيام التدوير” (Days to Turn) للسيارات الكهربائية نحو 34 يومًا، مقارنة بـ 43 يومًا للسيارات التي تعمل بالبنزين.

هذا الأداء استثنائي، خاصة أن متوسط السعر لكل سيارة مستعملة من هذا العمر (حوالي 3 سنوات) وصل إلى 31,067 دولارًا – أي بزيادة 5% مقارنة بالعام السابق.

كما أن التركيبة العالمية في مخزون EVs المستعملة تُظهر أنها محدودة، إذ تبلغ حصّتها نحو 1.6% فقط من السيارات المستعملة بعمر 3 سنوات، ما يزيد من إقبال المشترين على كل وحدة متاحة.

إلى جانب ذلك، تكشف بيانات من Electrek أن غالبية السيارات الكهربائية المستعملة تُباع في نطاق سعري بين 20,000 و30,000 دولار، ما يجعلها جذابة جدًا لمن يبحث عن مزيج بين التكنولوجيا المتقدمة والتكلفة المنخفضة.

هذا التزايد في الطلب الزخم على السيارات الكهربائية المستعملة دفع التجار والموزعين لتسريع دوران مخزونهم من هذه السيارات، في حين أن المشترين يجدون قيمة واضحة: سيارات كهربائية متقدمة بسعر يعادل تقريبًا نصف سعرها الجديد في بعض الطرازات مثل تسلا موديلات S و3 وY.