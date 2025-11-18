قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

اليوم.. ورشة "قصتها قوّتها" تناقش تمكين المرأة وسدّ الفجوة الجندرية في صناعة السينما

المشاركات في الندوة
المشاركات في الندوة
نجلاء سليمان   -  
أحمد البهى

تُعقد اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بالدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ورشة "قصتها… قوّتها: سد الفجوة الجندرية في السينما"، وذلك من الساعة 12:00 وحتى 1:30 مساءً، في فندق سوفيتيل – أوبليسك 2، وبحضور حاملي البطاقات.


تشارك في الجلسة كلٌّ من إليزابيث جاستاد، والدكتورة رشا عصفور، والمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، والفنانة ناهد السباعي، فيما تُدير الحوار الدكتورة ميرفت أبو عوف.


تسلّط الورشة الضوء على الأثر المتزايد لحضور النساء خلف الكاميرا كمخرجات ومنتجات ومحترفات في الحقول التقنية والإبداعية، وكيف يسهم هذا الحضور في إعادة تشكيل المشهد السردي السينمائي عبر "النظرة الأنثوية" التي تمنح القصص على الشاشة زوايا جديدة وتفسيرات أكثر عمقًا وتنوعًا.


كما تتناول الجلسة دور الممثلات في تغيير صورة المرأة أمام الكاميرا، وتفكيك القوالب التقليدية المرتبطة بتجسيدها على الشاشة، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بتمكين الأصوات النسائية وتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل الصناعة.


وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الفعاليات المهنية التي يقدمها برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما، الهادفة إلى تشجيع تبادل الخبرات ودعم حضور المرأة في المشهد السينمائي العربي والدولي. 
 

عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"*


أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.


عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*
يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.
 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ورشة قصتها… قوّتها لفنانة ناهد السباعي

