تراجع مستواه.. الغندور يثير الجدل حول فسخ نادي القادسية التعاقد مع كهربا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أنباء بفسخ نادي القادسية التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الصحف الكويتية تتحدث عن فسخ نادي القادسية التعاقد مع كهربا لتراجع مستواه و لا افهم ماذا حدث لكهربا الذي تم فسخ عقده مع الإتحاد الليبي ايضا".



تشير مصادر مقربة من نادي القادسية إلى أنّ مجلس ادارة النادي، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم، بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول، تتجه رسميًا نحو إنهاء عقد المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



أسباب القرار وتراجع المستوى

أوضحت صحيفة “الجريدة” الكويتية أنّ هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل لمردود اللاعب منذ بداية الموسم، إذ بدأ كهربا مشواره بقوة في دوري زين الممتاز، وتمكّن من تسجيل هدفين في أول جولتين، ما رفع سقف الآمال لدى الجماهير والإدارة بشأن قدرته على تشكيل إضافة هجومية مؤثرة للفريق.

تراجع تدريجي وصعوبة في خلق الانسجام مع الفريق

الأداء الفني للاعب شهد تراجعًا تدريجيًا، كما واجه صعوبة في خلق انسجام فعّال مع زملائه داخل الملعب، وهو ما انعكس على الأداء الجماعي للقادسية وأثر على قدرة الفريق الهجومية في صناعة الفرص وإنهائها.

تفاصيل بداية قوية لم تستمر

سجّل كهربا هدفًا في الجولة الأولى أمام منافس قوي، ثم أضاف هدفًا ثانيًا في الجولة التالية، ما أعطى انطباعًا أوليًا بأنّه سيكون عنصرًا حاسمًا في الخط الأمامي للقادسية، إلا أنّ مردوده الهجومي لم يستمر على نفس الوتيرة، وظهر ضعف الانسجام التكتيكي بينه وبين بقية عناصر الفريق، الأمر الذي حدّ من الفاعلية الهجومية في المباريات اللاحقة.

التعاقد مع كهربا وتوقعات نبيل معلول

جاء التعاقد مع اللاعب بناءً على توصية مباشرة من المدرب نبيل معلول الذي أبدى اقتناعًا بقدرات كهربا نظرًا لما يملكه من خبرة طويلة مع النادي الأهلي ونادي الزمالك واتحاد جدة والاتحاد الليبي.