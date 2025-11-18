بعد 15 عامًا.. آودي تعيد أخيرًا إنتاج سيارة سيدان خارقة

بعد مرور ما يزيد على 15 عامًا على اختفاء نسخة السيدان من RS6، تستعد أودي لإعادة إحياء هذا الطراز الأسطوري من جديد.

وتأتي هذه العودة في إطار استعداد الشركة لمنافسة الوحش القادم من بي إم دبليو، الـ M5 الهجينة عالية الأداء، في معركة جديدة على صدارة سيارات السيدان الرياضية الفاخرة.

تسريب صور النسخة السيدان أودي RS6

رُصدت أودي خلال اختبارات الطرق وهي تطوّر نسخة السيدان من RS6 إلى جانب طراز Avant الذي ظهر أكثر من مرة في صور سابقة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها هيكل السيدان منذ توقف إنتاجه في عام 2011، حين خرج الجيل C7 دون أن يحصل على نسخة رباعية الأبواب.

خطوة تكسر قاعدة استمرت جيلين

تخلّت أودي في آخر جيلين من RS6 عن نسخة السيدان، مكتفية بإنتاج الـ Avant فقط، وهو ما شكّل خيبة أمل كبيرة لعشاق السيارات الرياضية العائلية ذات الأداء العالي.

تمثل عودتها اليوم تحوّلًا مهمًا في استراتيجية أودي، وإدراكًا لحاجة السوق إلى سيارة تنافس M5 وجهًا لوجه في شكل سيدان تقليدي.

منظومة هجينة بقوة قد تتجاوز 700 حصانًا

تشير التقارير إلى أنّ الجيل القادم من RS6 — سواء السيدان أو الـ Avant — سيعتمد على منظومة هجينة عالية الأداء قد تتخطى حاجز 700 حصانًا، لتصبح واحدة من أقوى سيارات أودي الإنتاجية على الإطلاق.

ومن المتوقع دمج محرك ثماني الأسطوانات مع نظام هجيني مستوحى من خبرات الشركة في سيارات RS e-tron.

تعطي أودي بإعادة RS6 سيدان إشعارًا واضحًا بأنّ سيارات السيدان الرياضية لم تنتهِ بعد، رغم موجة السيارات الكهربائية والكروس أوفر.

ومع دخول الأجيال الهجينة عالية القوة إلى السوق، يبدو أنّ المنافسة بين الشركات الألمانية ستشتعل من جديد خلال السنوات القليلة المقبلة.