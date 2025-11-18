قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
سخرية وانتقاد.. ناقد رياضي يكشف سر غضب حسام حسن بعد مباراة كاب فيردي
حكم أرباح البنوك وهل تدخل في دائرة الربا؟.. دار الإفتاء تجيب
14 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف خارطة طريق منتخب مصر
النجم الغاني يلفت الأنظار.. هل يكون سيمينيو بديل صلاح في ليفربول؟
رئيس الوزراء العراقي: لن نكون ساحة لنفوذ أي دولة أو تدخل خارجي
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. تعرف علي ضوابط الإعادة في انتخابات النواب
الأردن يدين تصريحات بن غفير التحريضية ويحمل إسرائيل مسئولية تفجير الأوضاع في الضفة الغربية
بعد 15 عامًا.. آودي تعيد أخيرًا إنتاج سيارة سيدان خارقة

أودي
أودي
عزة عاطف

بعد مرور ما يزيد على 15 عامًا على اختفاء نسخة السيدان من RS6، تستعد أودي لإعادة إحياء هذا الطراز الأسطوري من جديد. 

وتأتي هذه العودة في إطار استعداد الشركة لمنافسة الوحش القادم من بي إم دبليو، الـ M5 الهجينة عالية الأداء، في معركة جديدة على صدارة سيارات السيدان الرياضية الفاخرة.

تسريب صور النسخة السيدان أودي RS6

رُصدت أودي خلال اختبارات الطرق وهي تطوّر نسخة السيدان من RS6 إلى جانب طراز Avant الذي ظهر أكثر من مرة في صور سابقة. 

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها هيكل السيدان منذ توقف إنتاجه في عام 2011، حين خرج الجيل C7 دون أن يحصل على نسخة رباعية الأبواب.

خطوة تكسر قاعدة استمرت جيلين

تخلّت أودي في آخر جيلين من RS6 عن نسخة السيدان، مكتفية بإنتاج الـ Avant فقط، وهو ما شكّل خيبة أمل كبيرة لعشاق السيارات الرياضية العائلية ذات الأداء العالي. 

تمثل عودتها اليوم تحوّلًا مهمًا في استراتيجية أودي، وإدراكًا لحاجة السوق إلى سيارة تنافس M5 وجهًا لوجه في شكل سيدان تقليدي.

منظومة هجينة بقوة قد تتجاوز 700 حصانًا

تشير التقارير إلى أنّ الجيل القادم من RS6 — سواء السيدان أو الـ Avant — سيعتمد على منظومة هجينة عالية الأداء قد تتخطى حاجز 700 حصانًا، لتصبح واحدة من أقوى سيارات أودي الإنتاجية على الإطلاق. 

ومن المتوقع دمج محرك ثماني الأسطوانات مع نظام هجيني مستوحى من خبرات الشركة في سيارات RS e-tron.

تعطي أودي بإعادة RS6 سيدان إشعارًا واضحًا بأنّ سيارات السيدان الرياضية لم تنتهِ بعد، رغم موجة السيارات الكهربائية والكروس أوفر. 

ومع دخول الأجيال الهجينة عالية القوة إلى السوق، يبدو أنّ المنافسة بين الشركات الألمانية ستشتعل من جديد خلال السنوات القليلة المقبلة.

أبونا القمص ميخائيل عبد النور

وفاة القمص ميخائيل عبد النور كاهن الكنيسة المرقسية بالأزبكية

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء فى جولة ميدانية لمتابعة استعداد تطبيق منظومة التتبع الدوائي

البابا تواضروس

إيبارشية حلوان والمعصرة تهنئ البابا تواضروس بعيد تجليسه الثالث عشر

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

