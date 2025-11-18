غدًا.. انطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "لحمة هنية" لمواطنى الداخلة بالوادي الجديد

تواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرة "لحمة هنية" الهادفة إلى توفير اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، انطلاق فعاليات المرحلة الجديدة من المبادرة، غدًا الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025، أمام إدارة التموين بمدينة الداخلة بميدان المستشفى، ليستفيد منها المواطنون بأسعار مناسبة وثابتة.

وأكدت المديرية أن المبادرة ستوفر لحومًا بلدية طازجة بسعر 300 جنيه للكيلوجرام، وهو سعر يقل بشكل واضح عن مثيله في الأسواق المحلية، ما يعكس حرص المحافظة على التدخل الإيجابي لضبط السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، الذي شدد على ضرورة استمرار الحملات والمبادرات الاجتماعية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتوفير احتياجاته اليومية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وتتم المتابعة الميدانية للمبادرة بإشراف مباشر من الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين، وبتنفيذ ومتابعة يومية من إسلام الجبالي مدير إدارة تموين الداخلة، لضمان جودة اللحوم المطروحة والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة وإتاحة الكميات الكافية للجمهور.

وتحظى مبادرة "لحمة هنية" بإقبال واسع من المواطنين منذ انطلاقها، نظرًا لما توفره من منتجات لحوم بلدية معتمدة، تخضع للفحص الطبي والبيطري المستمر، الأمر الذي يعزز ثقة الأهالي في المبادرة ويضمن حصولهم على منتجات آمنة وصحية.

كما تُعد المبادرة إحدى أدوات المحافظة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، عبر تدخلات فعّالة تضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكدت مديرية التموين أن المبادرة لن تقتصر على مدينة الداخلة فقط، بل ستجوب عددًا من المناطق تباعًا خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

ودعت المواطنين إلى الاستفادة من الكميات المطروحة، مشيرة إلى أن العمل بالمبادرة سيستمر وفق جدول زمني معلن لضمان الشفافية والوصول العادل للجميع.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تعمل عليها محافظة الوادي الجديد، تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الاستقرار في الأسواق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يرسخ مفهوم التكافل الاجتماعي ويعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة في مختلف المحافظات.